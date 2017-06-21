Başkent şehidini uğurluyor

Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerce askeri konvoya düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz, Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerce askeri konvoya düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz, Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri konvoya düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile şehidin ailesi ve yakınları katılıyor.

(Selçuk Böke /İHA)