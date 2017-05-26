Başkent şehidini uğurluyor

Hakkari'deki operasyonda şehit düşen Sözleşmeli Er Emre Karagöz için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılınıyor.

Hakkari'deki operasyonda şehit düşen Sözleşmeli Er Emre Karagöz için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılınıyor.

Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde şehit Er Emre Karagöz için cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile şehidin yakınları katıldı. Cenaze namazı Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından kıldırıldı. Şehidin naaşı, Sincan Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(Uğur Kan Yüksek - Ömer Çetin - Fatih Erdoğan/İHA)