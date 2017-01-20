Başkent polisi hırsızlara göz açtırmıyor

Ankara Valiliği otomobil, elektronik eşya, madeni yağ hırsızlığı ve yankesicilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin basın duyurusu yayımladı.

Ankara Valiliği otomobil, elektronik eşya, madeni yağ hırsızlığı ve yankesicilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin basın duyurusu yayımladı.

Ankara Valiliği tarafından, 8 Aralık 2016 Perşembe günü saat 13.00 sularında Sincan İlçesi Atatürk Mahallesi Lale Caddesi ile Meltem Sokak kavşağında bir otomobilden 150 bin TL değerindeki altının çalınması olayıyla ilgili yapılan açıklamada, "Olay ile ilgili tahkikat devam ederken çalınan altınların Kırıkkale ilinde bir kuyumcuda olduğu ihbarı üzerine 142 bin TL değerindeki ziynet eşyası elde muhafaza altına alınarak adli emanete teslim edilmiştir. Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Aykut D. isimli şahsın yakalanması için yapılan çalışmalar neticesinde; 4 Ocak 2017 günü saat 16.00 sularında plakaları sökülmüş ve durumu şüpheli olan araçta Aykut D., Erdal Y., Orhan K. ve Yaşar T. İsimli şahıslar yakalanmıştır. Aykut D.'nin 2 ayrı suçtan, Erdal Y.'nin 7 ayrı suçtan arandığı, Orhan K. ve Yaşar T.'nin aranmadığı tespit edilerek salıverilmiş, 18 yaşından küçük olan Erdal Y. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Aykut D. 05 Ocak 2017 Perşembe günü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek tutuklanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Elektronik eşya hırsızlarına yönelik operasyona ilişkin yapılan basın duyurusunda ise, "Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince, 10 Ocak 2017 Salı günü saat 17.00 sularında ilimiz Altındağ ilçesi Ulus Anafartalar Caddesi üzerinde hırsızlık olaylarına karşı yapılan çalışmalar esnasında, kuyumculara girip çıkan ve görevlileri fark ederek kaçmaya başlayan ve üzerinde Ayhan B.' ye ait sahte kimlik bulunan şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şahısla ilgili yapılan inceleme sonucunda, gerçek kimliğinin Erol U. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs ifadesinde, genelde cep telefonu vb. hırsızlığı yaptığını, çaldığı eşyaları Ulus Anafartalar Caddesi üzerinde telefon tezgahı olan Volkan Y.' ye sattığını beyan etmiştir. Şüpheli Volkan Y.'nin tezgahında bulunan değişik markalarda İMEİ numaraları silinmiş toplam 90 adet cep telefonu, 1 adet notebook bilgisayar, 3 adet tablet bilgisayar geçici olarak muhafaza altına alınarak şüphelilerle birlikte Hırsızlık Büro Amirliğine getirilmiştir. Erol U'nun 17 ayrı suç kaydı olduğu, 6 ayrı suçtan arandığı, 10 ay kesinleşmiş cezasının olduğu ve Volkan Y'nin 13 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilmiştir. 11 Ocak 2017 Çarşamba günü adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan Volkan Y. serbest bırakılmış, Erol U. ise tutuklanmıştır" denildi.

Madeni yağ hırsızlarına yönelik operasyona ilişkin basın duyurusunda, şu ifadeler yer aldı:

"2016 yılı Aralık ayı içerisinde İlimiz Yenimahalle İlçesi Ostim ve İvedik Sanayi sitelerindeki bazı işyerlerinde meydana gelen hırsızlık ve otodan hırsızlık olaylarına karşı, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarla, olaylarda kullanılan araçların marka ve modelleri tespit edilerek araştırmalar bu yönde yoğunlaştırılmıştır. Olaylarda kullanılan araçları kiraladığı ve hırsızlık olaylarına da karıştığı belirlenen şahıslardan biri olan şüpheli Orhan P., 09 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 12.00 sularında İlimiz Akyurt İlçesinde yakalanmış, şahsın 8 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilmiştir. Belirtilen hırsızlık olaylarının, Orhan P.'nin kiralamış olduğu panelvan ve taksi tarzı otolarla Orhan P., Rıdvan N., Menderes B. ve Emre Ç. tarafından gerçekleştirildiği, özellikle Ostim ve İvedik Sanayi bölgesindeki işyerlerinin tercih edildiği, işyerlerinin kapı kilitlerini kırmak suretiyle madeni yağ, araç yedek parçaları, akü vb. eşyaları çaldıkları, şahısların işyerleri ile yetinmeyip işyerinde veya yakınında bulunan araçların akü ve radyatörlerini de çaldıkları, müşteki vatandaşları toplamda 185 bin 800 TL maddi zarara uğrattıkları, bu malzemeleri Mustafa B. ve Ersin Y.' ye değerinin altında sattıkları, onların da ucuz fiyata çalıntı eşyaları piyasaya sürdükleri anlaşılmıştır. Şüpheli Orhan P. 10 Ocak 2017 Salı günü adli makamlara sevk edilerek tutuklanmış, Mustafa B. ve Ersin Y. ise İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır."

Yankesicilik olayına karışan şahsa yönelik operasyona ilişkin açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan çalışmalar kapsamında; 29 Temmuz 2016 ile 17 Aralık 2016 tarihleri arasında İlimiz Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde, bir kadın şüphelinin genellikle yalnız yürüyen yaşlı erkek şahısların yanına yaklaşarak birlikte olma bahanesiyle apartman giriş ve merdiven boşluklarına götürdüğü, erkek şahısların birlikte olmayı ret etmeleri üzerine erkek şahısları sıkıştırarak ve sarılarak cüzdanlarını ve paralarını çalmak suretiyle olay yerinden kaçtığı tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde bahse konu olayları gerçekleştiren kadın şüphelinin açık kimlik bilgileri tespit edilmiş ve şüpheli 09 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 19.00 sularında görevli memurlarca yakalanmıştır. Şüpheli A. E., hakkında hazırlanan toplam 9 ayrı tahkikat evraklarıyla birlikte 10 Ocak 2017 Salı günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."

(Onur Emre Durak/İHA)