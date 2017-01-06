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Başkent Okulları'nda 95. yıl coşkusu
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Başkent Okulları'nda 95. yıl coşkusu

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü, Başkent Üniversitesi Adana Özel Başkent Okulları'nda coşkuyla kutlandı.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü, Başkent Üniversitesi Adana Özel Başkent Okulları'nda coşkuyla kutlandı.

5 Ocak Adana'nın kurtuluşu dolayısıyla kentin birçok noktasında etkinlikler düzenlenirken, Adana Özel Başkent Okulları'nda da günün anlam ve önemine uygun bir kutlama programı gerçekleştirildi. Okulun tiyatro salonundaki kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından kürsüye çıkan öğrenciler, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluş gününe uzanan yolda yapılan savaşları, Milli Mücadele'yi ve bu mücadelede büyük fedakarlık gösteren kahraman Adanalıları anlattı.

Öğrenciler daha sonra, 5 Ocak Kurtuluş Bayramı için hazırladıkları "Adana'nın Kurtuluşu" oratoryosunu sundu. Oratoryoda, 5 Ocak 1922 günü düşmanlardan temizlenen Adana'nın özgürlüğe giden yoldaki zorlu mücadelesine dikkat çekildi.

Türküler ve şiirler eşliğinde devam eden kutlama programı, öğrencilerin büyük beğeni toplayan çiftetelli gösterisi ile son buldu.
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