Başkent'e şehit ateşi düştü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tır yakan PKK'lı teröristlere düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Bayram'ın Ankara'daki evine acı haber ulaştı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tır yakan PKK'lı teröristlere düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Bayram'ın Ankara'daki evine acı haber ulaştı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tır yakan PKK'lı teröristlere düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Bayram'ın şahadet haberi Ankara Altındağ'daki evine ulaştı. Askeri yetkililer tarafından acı haberin şehidin 9 aylık evli olduğu eşi Yasemin Bayram'a verilmesinin ardından, binaya Türk bayrağı asıldı. Şehit Bayram'ın aslen Çankırılı olduğu öğrenildi.

Uzman Çavuş Bayram'ın şehit haberini alan yakınları ve komşuları taziye ziyaretine geldi. Altındağ Belediyesi tarafından binanın önüne taziye çadırı kuruldu.

(Uğur Kan Yüksek - Ömer Çetin - Emre Yüzügüldü / İHA)