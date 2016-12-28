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Başkent Ankara ve 7 ilde okullara kar tatili
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Başkent Ankara ve 7 ilde okullara kar tatili

Türkiye'nin çeşitli illerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtilerek, "Yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29.12.2016 Perşembe günü, bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Karaman

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime perşembe ve cuma günü ara verildiği bildirildi.

Karaman İl Milli Eğitim müdürü Asım Sultanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karaman'da olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi.

Sultanoğlu ayrıca, toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de perşembe ve cuma günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğünü belirtti.

Çankırı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilecek.

Ilgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.

Eskişehir

Eskişehir kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, Eskişehir'de, kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 29 Aralık'ta bir gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini arttırmasıyla kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli ve hamilelere bir gün idari izin verildiği belirtilirken, "Kar yağışı ve tipi nedeniyle ilimiz genelinde kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personeller 29 Aralık'ta idari izinli sayılacaktır." denildi.

Kar yağışı dolayısıyla bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek için il genelinde anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde de eğitime 29 Aralık Perşembe ara verildiği belirtildi.

Isparta

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçelerde eğitime ara verildiği bildirildi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Aksu, Yalvaç, Sütçüler, Eğirdir ilçelerindeki okullarda 29 Aralık Perşembe eğitime ara verildiğini belirtti.

Bu arada, Süleyman Demirel Üniversitesi de eğitime ara verildiğini duyurdu.

Uşak

Uşak'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta öğretimde eğitime ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 29 Aralık Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kar yağışı 29 Aralık Perşembe günü de etkili olacak.

Manisa

Manisa'nın özellikle Demirci, Gördes, Salihli ve Turgutlu ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Selendi ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla taşımalı eğitim sistemi ile mahallelerden kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullara eğitime gelen bin 275 öğrenci için eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, kar yağışının devam etmesi halinde alınacak diğer tedbirlerin 29 Aralık Perşembe günü değerlendirileceği belirtildi.

Salihli ilçesinde de başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Şirinköy, Bahçecik, Poyraz, Allahdiyen, Çamurhamamı, Kemer, Kale ve Gökeyüp Mahalleleri'nde etkili olduğu bildirildi.
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