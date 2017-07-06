Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 5 kişi yakalandı

Düzce'de 5 kişi başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışırken yakalandı.

Düzce'de 5 kişi başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışırken yakalandı.

Halk eğitimde başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye kalkan şahıslar kimlik kontrolü sırasında fark edilince polise haber verildi. Fark edilen şahıslardan biri kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. M.K, İ.C, E.B, M.S, İ.K adlı şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Ali Osman Çatana /İHA)