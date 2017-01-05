05.01.2017 16:58 Başkanlardan hastaneye ziyaret

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Erkan Çelik'i makamında ziyaret etti. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Erkan Çelik'i makamında ziyaret etti.



Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alan Başkan İsmail Yıldırım, "Hastanemizde güzel hizmetlerin verilmesi bizleri de ilçem halkını da çok memnun ediyor. Bu kurumdaki eksiklikleri belediye olarak gidermek bizim de aslı görevimizdir. Ben de elimden geldikçe destek veriyorum. Başkanımız İsmail Yıldırım, acil servisimizin yenilenmesinde, dahiliye servisimizin yapımında verdiği destek azımsanmayacak durumdadır. Kendisine teşekkür ediyor şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

