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Başkana yumurtalı saldırıya 6 ay hapis isteniyor
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Başkana yumurtalı saldırıya 6 ay hapis isteniyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a yumurtayla saldıran Görkem H.'nin 6 ay hapsi isteniyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a yumurtayla saldıran Görkem H.'nin 6 ay hapsi isteniyor.
Olay, 14 Mayıs tarihinde Anneler Günü'nde yaşanmıştı. Pazar esnafını ziyaret eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, selfie çekme bahanesiyle yanına gelen Görkem H. isimli şahsın saldırısına uğramıştı. Saldırgan elindeki yumurtayla Gürkan'ın yüzüne vurmuş, yumurta yüzünde dağılan Gürkan, sol gözünden darbe almıştı.
Cumhuriyet Savcılığı Görkem H'nin saldırıyı organize bir şekilde işleyip işlemediğini araştırırken bir yandan da Görkem H.'nin telefon ve sosyal medya yazışmalarını inceliyor. Kasti yaralama suçundan 4 ay, saldırıyı kamu görevlisine yaptığı için 2 ay olmak üzere toplam 6 ay hapis cezası istenen saldırgan Görkem H. hakkında önümüzdeki hafta dava açılması bekleniyor.
(Ergin Yıldız /İHA)

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