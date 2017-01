10.01.2017 16:37 Başkan Zolan'dan gazetecilere ziyaret

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek basın çalışanlarıyla bir araya geldi. Başkan Zolan, "Her şartlar altında, günün her saatinde olayları yakalama ve halkımıza aktarma anlamında olağanüstü gayret gösteren gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. Sizin sayenizde haberler vatandaşlarımıza aktarılıyor. Doğru, tarafsız ve dürüst çalışan, milletimizi doğru bilgilendiren; artık dördüncü güç haline gelen basınımızın da önemi herkes tarafından kabul görüyor. Basınımız bu görev ve sorumlulukla da hareket ediyor" dedi. Şartların zor, imkanların kısıtlı olduğu noktalarda da hiçbir engelin gazetecileri mesleğinden alıkoymadığına dikkati çeken Başkan Zolan, "En güzel ve en iyi şekilde görevinizi icara etmeye çalışıyorsunuz. Ben sizin nezdinizde bütün çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyorum."



Cemiyeti Başkanı Varol: "Denizli bizim yanımızda"



Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Varol ise, "Böylesi önemli bir günde Denizli bizim yanımızda, siz bizim yanımızdasınız. Bu sadece bugün için değil her zaman hem sizlerden hem de Denizli halkından büyük destek görüyoruz. Bizlerde bu desteğe layık olamaya çalışıyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Zolan, Cemiyet Başkanı Ümit Varol ve gazeteciler özellikle 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında yaşananları yad ederek çekilen sıkıntıları ve fedakarlıkları anlattı.