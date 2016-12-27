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Başkan Yücel'den hizmet turu
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Başkan Yücel'den hizmet turu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediyenin devam eden projeleri ve yatırımlarını sahada anlattı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediyenin devam eden projeleri ve yatırımlarını sahada anlattı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediyenin devam eden projeleri ve yatırımlarını gazetecilere anlattı. Basın turuna Damlataş Caddesi Belediye Misafirhanesi önünde yapımı devam eden teleferik projesi ile başlayan Belediye Başkanı Yücel, gezinin sonunda basına açıklamalarda bulundu.

Belediye Başkanı Yücel, "çalışmalarımızı halka duyurmak hem de sizleri bilgilendirmek istedik. Yapılan icraatlarımızla ilgili doğu bölgesindeki, batı bölgesindeki, merkezdeki vatandaşların birbirinden haberi olmadığını biliyoruz. Belediyemizin sosyal projeleri olsun, genel projeler olsun, temel altyapı bütünlüğü için planlanan projeler olsun bu projeleri aktarabilmek için basın gezisi düzenledik. İleriki bir zamanda da Ocak ayından sonra da doğu ve batı bölgelerimizdeki, sahadaki çalışmalarımızı da birlikte ziyaret edeceğiz. Bugün sabah başlayan gezimize teleferik projesi ile başladık. Şu anda yaklaşık bir aydır çalışılıyoruz. Teleferik projemiz yaklaşık 19 milyonluk bir yatırım, inşallah Mayıs ayında da halkımızın kullanımına sunacağız" dedi.

"Yeni prestij caddeleri yolda"

Yapılan yeni uygulamalar ve düzenlemelerle prestij caddesi olarak adlandırılan ve Alaiye Caddesi'nde incelemelerini sürdüren Başkan Yücel, prestij caddesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Yücel, yeni prestij caddelerinin müjdesini de verdi.

"Prestij caddesindeki güzelliği gördük" diyen Yücel, "Caddedeki uygulamaları gördük ve ileriki yıllar için Stad Caddemizden başlayıp Kemal Reisoğlu Caddesi'yle Adliye Binası'na kadar olacak bölüm için planladığımız çalışmaları inceledik. Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki caddelerde aynı prestij caddesindeki haklara sahip olacaklar. Oralardaki çalışmalarımız ve uygulamalarımızı gelecek yıllarda başlatacağız."

"Sak deresi ve Sugözü parkı'na 15 bin metrekarelik rekreasyon alanı yaptık"

Sak Deresi ve Sugözü Parklarını gezen Belediye Başkanı Yücel, her iki parkta 15 bin metrekare'nin üzerinde düzenlemenin yapıldığını söyledi. Yücel, bu parklara yeni oyun alanları, köy çardakları, mesire yerleri, sosyal yaşam alanları ve spor alanları gibi bölümlerin yapıldığın belirtti.

"Tavşandamı Alanya'nın katma değerine değer katacak"

İncelemelerini Tavaşandamı rekreasyon alanında sürdüren Başkan Yücel, "Alanya'nın rekreasyon ve seyirlik olan, hatta ömürlük olan bir yerini beraber gezdik ve inşallah bunu da bu seneki Mayıs ayında düzenlenecek Turizm ve Sanat Festivaline yetiştirip, festivalimizin de bir gününü Tavşandamı'nda yapmayı hedefliyoruz. Bu gayretle çalışıyoruz. 50 bin metrekare alana yapılacak Tavşandamı projesi seyir terasının neredeyse 4-5 katı olan bir alan. Bununla birlikte bu alanın hemen altında yeralan Şehitler Anıtı olarak düzenleyeceğimiz bölgeyi hep birlikte ziyaret ettik" şeklinde konuştu.

"Bu yurt eğitime verdiğimiz değerin en büyük göstergesidir"

Oba Kız Öğrenci Yurdu'nun eğitime verilen değerin en büyük göstergesi olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Biliyorsunuz ki göreve geldiğimizden beri eğitimi hep ön planda tutuk ve büyük yatırımlar yaptık. Kırsal bölgelerdeki öğrenciler için Oba Bölgesindeki Kız Öğrenci Yurdunu bu yıl eğitimin başlamasıyla birlikte hizmete soktuk. Hep birlikte yurdu gezdik. Ben iddia ediyorum ki yurdumuz 5 yıldızlı bir otel konforunda bir tesis, bir konaklama merkezi. Orada kırsalda yaşayan kız öğrencilerimiz kalabiliyor. Onları bir nebze rahatlatmak, onlara ev sahipliği yapmak, onlara sahip çıkmak için yaptık. 5 milyon TL.'nin üzerinde bir yatırım. Prestij Caddesi de 6 milyonu buldu. Tavşandamı yaklaşık 6 milyonluk bir proje. Kız yurdumuz da önemli bir yatırım. Aynı zamanda batı bölgesinde de bir okulumuzun yüzde 70'i bitti, inşallah 2017 Eğitim Öğretim Yılına açılacak, doğu bölgesinde de Ocak ayı içinde bir okulun temeli atacağız, bunu da eğitime kazandıracağız" dedi.

"Çöp terfi merkezi ile ayda 500 bin TL tasarruf ediyoruz"

Yurdun ardından Tosmur Mahallesi'nde bulunan Temizlik İşlerine ait Atık Terfi Merkezi'ni gezen Başkan Yücel, 4 kamyonun yaptığı işi bir TIR'la yaptıklarını söyledi.

Yücel şunları kaydetti: "Biliyorsunuz geçen yıl temizlik ve temizlikle ilgili çalışmaların neticesinde 28 milyonluk bir para harcamıştık. Bugün doğuya ve batıya yaptığımız atık terfi merkezleri ile aldığımız sınırlı harcamalarla ve sağlıklı bir şekilde bütçeyi kullanarak bu harcamaları yılın son aylarında 18-19 milyona kadar düşürdük. Sizlerle terfi merkezini gezdik, oradaki sadece aylık akaryakıt karımız 250 bin liranın üzerinde, diğer işçi, araç-gereç ve eskime payları düşürüldüğünde bu neredeyse aylık 500 bin liraya kadar çıkıyor."

"Bölgedeki ilçe Belediyeleri içinde en çok yatırım bütçesine sahibiz"

Son olarak Oba'da bulunan Park Bahçeler Müdürlüğü'nün üretim şantiyesinde incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi'nin kendi kendine yeten, üretken bir belediye olduğunu söyledi.

Şantiyede çok yıllık ve mevsimlik bitkilerin üretildiğini, yıllık tasarrufun 1.5- 2 milyon olduğunu kaydeden Başkan Yücel, "Dört dönüme yakın kapalı alan seramız, 8.5 dönüme yakın açık alan üretim merkezimiz var. Bir örnek vermek istiyorum. Bir kuruşa mal edilen bir bitkiyi biz piyasadan 14 liraya alıyorduk. Yani buradaki farkı görebiliyorsunuz. Buradan da en kötü şartlarda yıllık 1.5-2 milyon lira tasarrufla ve bütçeyi iyi kullanma ile vatandaşlarımıza daha iyi hizmet için çalışıyoruz. Artık Alanya Belediyesi diğer konularda olduğu gibi üreten, çalışan, daha çok insana ulaşabilen, insan odaklı bir belediye durumunda. Kendi kendinin yağıyla tuzuyla kavrulabilen ve bölgedeki ilçe belediyelere bakıldığı zaman en fazla yatırım bütçesine sahip olan bir belediye olduğunu işitmişsinizdir. Bizde zaten bunun arkasında duruyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Her şey insan odaklı, insanları için, insanların refahı için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" vurgusunu yaptı.
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