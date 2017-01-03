03.01.2017 11:37 Başkan Yavaş Çiftlik ovası cami inşaatını gezdi

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Umurbey Çiftlik Ovası Camii inşaatını gezerek dernek üyelerini ziyaret etti. Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Umurbey Çiftlik Ovası Camii inşaatını gezerek dernek üyelerini ziyaret etti.



Umurbey Çiftlik Ovası Camii için konuşan başkan Sami Yavaş, "Öncelikle camimizin Umurbey'imize ve Umurbey altı dediğimiz çiftlik ovasına hayırlı olmasını diliyorum. Camiler, mescitler mahallelerimizin, kentlerimizin önemli noktalarındandır. Bizde bugün burada Umurbey Çiftlik Ovası Camii Derneğinin öncülüğünde yaptırılan camiimizin temel atılma anına şahitlik ettik. Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şerifte diyor ki; 'Kim Allah için bir mescit yaparsa, Allah' ta onun için cennette bir ev inşa eder.' Çiftlik Ovası mevkinde evlerimiz ve yaşayan vatandaşlarımız hızla artmaktadır. Böyle bir camii burada yaşayan vatandaşlarımız için bir ihtiyaçtı ve ileride daha da büyük bir ihtiyaç olacaktı. Bu camimizde İnşallah beldemize yakışır bir camii olacaktır. Ben dernek üyelerine ve buraya katkı verecek, emek verecek arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza hayır sahiplerine teşekkür ediyorum. Belediyemizin katkıları ve yapılan yardımlarla en kısa sürede açılışını da yaparız" dedi.

