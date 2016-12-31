31.12.2016 12:24 Başkan Uyar emekçilerin yeni yılını kutladı

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, yardımcılarıyla birlikte şantiyedeki işçilerin tek tek yeni yılını kutladı. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, yardımcılarıyla birlikte şantiyedeki işçilerin tek tek yeni yılını kutladı.



Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, başkan yardımcıları Emine Sağlambaş, Hüseyin Özdemir ve Ziya Çamsarılıoğlu ile birlikte belediyenin şantiye alanında çalışan işçileri ziyaret etti. Tek tek işçilerle selamlaşan Başkan Uyar, emekçilerin yeni yılını kutladı. Yeni yıl hediyesi olarak ise işçilere erzak paketi verildi. Sibel Uyar, burada yaptığı konuşmada, "Birliğimiz bozulmasın. Hepinize ailenizle ve belediye ailesiyle sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

