09.01.2017 17:53 Başkan Türel'den Sayıştaya eleştiri

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Sayıştayla belediye şirketleri, ihale gibi konularda anlaşamadıklarını belirterek, 'Sayıştayla anlaşamıyoruz. Sayıştay belediye şirketi kar etmeli diyor, ben hayır zorunda değil diyorum' dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Sayıştayla belediye şirketleri, ihale gibi konularda anlaşamadıklarını belirterek, "Sayıştayla anlaşamıyoruz. Sayıştay belediye şirketi kar etmeli diyor, ben hayır zorunda değil diyorum" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı Meclis Toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Sayıştayın sorgulama yöntemini eleştirdi. Sayıştayın sorgulama yöntemlerinden örnekler veren Türel, ihale konusunda Antalya'da tek satış gerçekleştiren bir elektrik firmasına ihale yapılsın denmesini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Sayıştayın denetlemecileri ve Ticaret Bakanlığına bağlı müfettişlerle anlaşamadıklarını söyleyen Türel, "Bugüne kadar idari olarak herhangi bir konuda önemli bir tespit söz konusu olmamıştır. O yüzden sorgulama ve bir araştırma meselesinin bu şekilde ifade edilmesi doğru değil. Bu konuda Sayıştay denetçileri ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri ile anlaşamıyoruz. Bazı uygulamalarda Sayıştaydaki arkadaşların da eksikliği olabilir. Örneğin CLK tek satıcı, niye ihale yapmadın diyor. Tek satıcıya nasıl ihale yapacaksın? Bunları ancak soru cevap şeklinde çözüyoruz. Bunların hepsinin cevabını veriyoruz" dedi.



Vatandaşın memnuniyeti konusunda doğru bildiklerinden şaşmayacaklarını belirten Türel, "Belediye şirketleri kar etmek zorundadır diyorlar. Hayır ben zorunda değil diyorum. Belediyeler banka şubesi değildir. Belediyeler, hizmet müessesesidir. Bütün müfettişlere anlatıyorum, açık konuşayım anlaşamıyoruz. Onlar tabi bizi sorgulayacak ama kimse kusura bakmasın vatandaşın memnuniyeti konusunda ne kadar yargılanırsak yargılanalım doğru bildiğimizden şaşmayız" diye konuştu.



Uysal'dan DOP çıkışı



Mecliste söz alan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise, isim vermeyerek Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) konusunda Meclisin yanıltıldığını öne sürdü. Kamu arazisinin DOP'a verilmesine sert çıkan Uysal, "30 trilyonluk kamu arazisinden ne istiyorsunuz. Bu araziyi sen neden DOP'a veriyorsun. Kamuya karşı böyle davranışlar hiç hoş değil. Bunu yapan arkadaşların seçim bölgesinde ciddi bir çalışma yapacağımı da bilmelerini isterim. Bu olayı da sağır sultana duyururum. Kamu mülklerine bu kadar acımasız dayanamayız. Kamunun mülkünü nasıl çarçur ediyorsun" dedi.



Uysal'ın konuşmasının ardından Başkan Türel, olayı araştıracağını, yapılan bir yanlış varsa da düzeltileceğini kaydetti.

