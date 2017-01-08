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Başkan Toltar, kar ekibiyle mahallelere gitti
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Başkan Toltar, kar ekibiyle mahallelere gitti

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, kar kış dinlemedi. Yoğun kar yağışı olan Dilovası'nın üst mahallelerine giderek vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaları yerinde inceledi.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, kar kış dinlemedi. Yoğun kar yağışı olan Dilovası'nın üst mahallelerine giderek vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaları yerinde inceledi.

İki gündür süren yoğun kar nedeniyle yolların kapanmaması için çalışan Dilovası Belediyesi Fen İşleri ekibi, ilçenin kuzeyinde bulunan ve en çok kar yağışı alan Demirciler, Köseler, Çerkeşli ve Tepecik mahallelerinde çalışmaları artırarak muhtemel kapanma olasılığı olan yolları açık tutulmasını sağladı. Karla mücadele ekiplerini yalnız bırakmayan ve yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Toltar, burada hem vatandaşlarla bir araya geldi hem de SEDAŞ ekibinden elektrik kesintileri hakkında bilgi aldı.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, yoğun kar yağışı nedeniyle Demirciler, Köseler, Çerkeşli ve Tepecik köyünde her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için karla mücadele ekiplerini yalnız bırakmadı. Başkan Toltar, Dilovası Belediyesi bünyesine yeni kattıkları hem tuzlama hem de yol açma makinesinin çalışmalarını da inceledi. Gittiği mahallelerde mahalle muhtarlarını yanına da alan Başkan Toltar, çalışmalardan fırsat buldukça mahalle kahvelerine uğrayarak vatandaşla da sohbet etmeyi ihmal etmedi. Yoğun kar altında Belediye Başkanını karşılarında gören mahalle halkı çalışmalardan oldukça memnun kalırken, Başkan Toltar'a da teşekkür ettiler.

Mahalle ziyaretlerinde SEDAŞ ekibiyle de karşılaşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, çalışmalar hakkında bilgi alırken, herhangi bir kesintinin yaşanmaması için Dilovası Belediyesi olarak SEDAŞ ekiplerine gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirterek vatandaşların bu kar altında mağdur olmamalarını istedi.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Toltar, "Karla mücadele ekiplerimiz iki gündür gece gündüz demeden vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hummalı bir şekilde çalışıyor. İlçemizde şu an herhangi olumsuzluk yok. Ana arterlerin açık olabilmesi için hemen hemen her türlü önlemimizi aldık" dedi.
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