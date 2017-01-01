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Başkan Tok: 'Geleceğe büyük adımlar atıyoruz'
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Başkan Tok: 'Geleceğe büyük adımlar atıyoruz'

Yarınlara güzel eserler bırakmak için halkın desteği ve teveccühünü alarak önemli işlere imza attıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 'Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. İlkadım için 2017 milat olacak. Değişimin başlangıcı olacak. Beklentimiz o yönde' dedi.

Yarınlara güzel eserler bırakmak için halkın desteği ve teveccühünü alarak önemli işlere imza attıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. İlkadım için 2017 milat olacak. Değişimin başlangıcı olacak. Beklentimiz o yönde" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 2017 yılında İlkadım'ın planlanan yatırım ve hizmetlerle bir önceki yıla göre çok daha büyük kazanım elde edeceğini söyledi. AK Belediyecilik anlayışı ile birçok projeyi tamamlayarak halkın hizmetine sunduklarını ifade eden Başkan Tok, çalışma azmi ve gücünü halktan aldıklarını kaydetti. Halkın desteğini alarak teveccüh gösterilen işlere imza attıklarını söyleyen Başkan Tok, "İlkadım'ın yarınlarına güzel eserler bırakmak için var gücümüzle aşk ve şevkle çalışıyoruz" dedi.

Bir önceki yıla göre önümüzdeki yılda çok daha büyük işler yapacaklarını anlatan Tok, "Belediyeciliğin gereklerinden olan temizlik, yol, park, çevre düzenlemeleri gibi hizmetleri hızla çözüme kavuşturuyoruz. Bu manada 2 buçuk yılda 250 ton asfalt yol, 250 kilometre beton yol yaptık. Çocuk ve gençlerimiz 43 çocuk parkını zemini tüm oyun guruplarıyla yeniledik. Basketbol ve kondisyon sporlarının yapılabildiği 10 halı saha inşa ettik. Şu an en çok tercih edilen mekanlar arasında yerini alan Ihlamur Cafe ve Restaurantımız ile görünümü ile büyük beğeni toplayan doğa harikası ahşap İlkadım Kültür ve Medeniyet Yolunu halkımızın kullanıma açtık. Eski Çatalarmut Fen İşleri Şantiyemizde yapılan Türkiye'nin en büyük gençlik merkezini Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın sayesinde ilçemize kazandırdık. Türkiye'nin en büyük gençlik merkezinin ardından mimarisi ile Türkiye'ye örnek olacak olan Selçuklu mimarisiyle Karadeniz'in en büyük camii ve külliyesini inşa ediyoruz. 6,5 dönüm alan üzerinde ahşap ve kesme taşlar kullanılarak inşa edilen camii ve külliyemizde beton dökme çalışmaları tamamlanmış durumda. 5 bin kişilik cemaat kapasitesi, 200 araçlık otoparkı, toplantı salonu, eğitim merkezleri, modern ve ferah konferans salonları, hanım kardeşlerimiz için ayrı abdest ve ibadet yerleri ile muazzam bir eser olacak. Geçen sene içerisinde çok farklı hizmetlerin yer aldığı düğün salonu, kurs ve etüd sınıfları, sinema, konferans ve nikah salonu, bay ve bayanların kullandığı fitness ve kondisyon salonu ve otopark ve gibi çok farklı kullanım alanları ile hizmete açılan Derebahçe Sosyal Tesisi halkımızdan takdir görüyor" şeklinde konuştu.

"Çok daha büyük işler yapacağız"

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözünden hareketle kadın, genç, yaşlı ve engelli tüm vatandaşlara yönelik projeler hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Tok, "Belediye olarak kendi çalışmalarını tamamlayarak Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdikleri yerinde dönüşüm, yeni belediye hizmet binası ve yanında yapılacak olan 2 bin 600 metrekarelik cami, çocuk kreşi, 200 araçlık otopark ve meydan Unkapanı Kültür Merkezi ve yanında Hanımlar Lokali, Kültür Merkezi, Tiyatro ve Konferans Salonu, Derebahçe Mahallesi Mert Irmağı kenarında 2,5 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolları, spor ve dinlenme alanları, yöresel ürün satış merkezleri yapılacağı koşu yolu ve yaşam parkuru, Anadolu Lisesi bahçesine yapılacak 2 bin 500 kişilik dev spor salonu gibi çok büyük hizmetlerin hayata geçeceği yıl olacak" ifadelerini kullandı.
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