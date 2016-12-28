28.12.2016 13:10 Başkan Toçoğlu AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı değerlendirme toplantısına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı ile düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı ile düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.



Tunatan Tesislerinde gerçekleşen programda AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir, Serdivan İlçe Başkanı Osman Çelik, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, ilçe yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, mahalle başkanları, büyükşehir ve SASKİ bürokratları ile çok sayıda partili yer aldı. Programın açılış konuşmasında söz alan AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Osman Çelik, "Serdivan'a ait taleplerin, sorunların böyle bir aradayken konuşulması çok önemli. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Aynı zamanda hem Serdivan hem de Büyükşehir Belediyelerimizin yatırımlarını konuşacağız. Bizim konuşmalarımızdan çok sizin görüş ve taleplerinizi almak için böylesi programlar önemli fırsatlardır. Düzenlenen bu güzel program için Sakarya Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise, "Muhataplarımıza birinci ağızdan sağlıklı bilgiler aktarmak diye işte buna denir. Halep oradaysa arşın burada. Yaptığımız projeler, hizmetler ortada. Düzenlenen bu toplantı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu'na teşekkür ediyoruz. Toplantımızın hayırlı sonuçlar vermesini diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Hem proje hem birlik var"



Büyükşehir ve Serdivan Belediyelerinin ilçede önemli hizmetleri hayata geçirdiğini dile getirerek konuşmasına başlayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, "Şuna inanıyoruz ki, teşkilat üyelerimiz gerçekten teşkilatçılığın en rahat dönemini yaşıyorlar. Bir yandan hizmetler aksamadan devam ediyor, diğer yandan birlik ve beraberlik muhafaza ediliyor. Bu da teşkilat üyelerimizin çalışmalarını rahatlıkla yapabilmelerini sağlıyor. Tabiki bazı eksikliklerimiz var. Ancak biz iyi niyetli ve gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hamdolsun geldiğimiz noktada ilçemizde altyapı ve içmesuyunda hiçbir sorun yok. Üst yapıda da 2009 yılından bu yana ilçemize önemli yatırımlar yaptık. Serdivan önemli bir ilçemiz ve bu önemine istinaden gelişimini sürdürüyor. Serdivan Belediyemizin de bir hizmet planı var ve bizimle uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. Bu uyumla Serdivan kazanıyor, şehir kazanıyor. Bildiğiniz gibi projesini Büyükşehir Belediyesi olarak bizim hazırladığımız bir milyon kitaplık bir kütüphane Serdivan'a kazandırılacak. Eski belediye hizmet binasının bulunduğu alana yapılacak bu yatırımın projesi hazır. Çok güzel bir hizmet ortaya çıkacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımız inşallah bu projeyi inşa edecek. Yakın bir zamanda inşallah bu yatırım için ihaleye çıkılacak. Anayasa değişikliği ülkemize sınıf atlatacak bir fırsattır. Kurumları birbirine bağlayan ve hareketsiz bırakabilen bu sistemi değiştirmek zorundayız. Bu anlayışta ilerlemek mümkün değil. Çok daha hızlı bir şekilde medeniyet yarışına dâhil olmalıyız. Bu yüzden yeni sistem çok daha hızlı karar verilebilmeye olanak sağlayacak. Mart sonu veya Nisan ortası gibi bir referandum görünüyor. İnanıyoruz ki Sakaryamız Türkiye ortaklamasının çok üstünde bir destekle başkanlığa destek verecektir" şeklinde konuştu.



"Hedef yüzde 75"



Programın son konuşmasında söz alan İl Başkanı Fevzi Kılıç ise, "11 seçimi beraberce büyük başarılarla atlattık. Daima aldığımız oyların üzerine çıktık. Sakaryamız tüm bu süreçlerde Türkiye ortalamasının yüzde 18 üzerinde oy aldı. Sakarya potansiyel bir şehirdir. Genel Merkez bizden referandumda yüzde 75'lik bir oy istiyor. Bu bizim için makuldür, zor bir hedef değildir. Biz teşkilatlarımıza bakarak bu hedefleri makul buluyoruz. AK Parti'nin alternatifi yok. Bu yüzden el ele, gönül gönüle olmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. Programın devamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet sunumu gerçekleştirildi. Başkan Toçoğlu ve kurmay heyeti Serdivan'da ikamet eden vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Toplantının kapanış değerlendirmesini yapan Toçoğlu, "Şeffaf bir belediyecilik yapıyoruz. Bakın bütün mesai arkadaşlarımız burada, sizinleler. Sizin taleplerinizi değerlendirmek ve sonuç üretmek için buradalar. Birlik ve beraberlik yeter ki bozulmasın. Çalışmalarımıza ivme katacağız. Türkiye özelinde Sakarya bu süreçleri başarıyla atlatacak. Hepinize teşekkür ediyoruz" dedi.

