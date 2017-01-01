Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Başkan Toçoğlu 2016 yılı asfalt çalışmalarını değerlendirdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Başkan Toçoğlu 2016 yılı asfalt çalışmalarını değerlendirdi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 2016 yılı asfalt çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 2016 yılı asfalt çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şehrin tamamına yayılan hizmet anlayışıyla birlikte bu yıl 254 kilometrelik güzergahta asfalt serimi gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Toçoğlu, yaklaşık 528 bin ton asfaltı yollarla buluşturduklarını belirtti. Toçoğlu, yeni dönemde de asfalt çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdürüleceğinin altını çizdi. Başkan Toçoğlu yaptığı açıklamada , "2016 yılında çok ciddi bir asfalt çalışması gerçekleştirdik. 'Şehir Senin İçin Yenileniyor' sloganıyla şehir merkezi ve 16 ilçe grup yollarında başlattığımız çalışmalarda önemli bir mesafe kat ettik. Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Caddesi, Karaağaç Bulvarı gibi önemli arterleri yeni yüzlerine kavuşturduk. İlçe merkezlerimizde ve ulaşımda önemli yeri olan güzergahları sıcak asfaltla buluşturduk. İnşallah önümüzdeki dönemde de aynı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bilindiği üzere geçtiğimiz dönem asfalt şantiyemizin kapasitesini genişletmiş, 3 yıla yayılacak olan bir programla sorumluluğumuz altındaki tüm yolları sıcak asfaltla buluşturacağımızı ifade etmiştik. Tabi ülkemizin 15 Temmuz'da yaşadığı hain kalkışma neticesinde çalışmalarımız bir süre aksadı. Buna rağmen yıllık 300 kilometre olarak planladığımız dönemi 254 kilometreyle tamamladık. Şunu açıkca belirtmek istiyorum: Söz verdiğimiz gibi asfaltsız yol bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Toçoğlu, "Kurmaylarımızla birlikte yeni asfalt sezonun hazırlıklarını başlattık. Planlarımızı yapıyoruz. İhtiyaçlarımızı belirliyor; ilçe muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Geçmişte olduğu gibi hem ilçelerimizde hem de merkezde kapsamlı çalışmalarımız sürecek. Arterler yeni yüzlerine kavuşacak. İnşallah Büyükşehir Belediyemizin güçlü hizmet eli şehrimizin tamamında hissedilmeye devam edecek" şeklinde konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Emniyet Müdürü yılbaşı gecesi denetimlerini yerinde inceledi
Hakkı Arslan, son yolculuğuna uğurlandı
Karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
'Devlet milletini mağdur etmedi'
İstinat duvarının altında kalan araçları, kendi imkanlarıyla kurtardılar
FETÖ'den aranan hakim Elazığ'da yakalandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reina'ya silahlı saldırı: 1 Polis Şehit
Reina'ya silahlı saldırı: 1 Polis Şehit
2017 Milli Piyango yılbaşı tam listesi ve amortiler
2017 Milli Piyango yılbaşı tam listesi ve amortiler
Ünlü gece kulübü Reina'da patlama ölü ve yaralı var
Ünlü gece kulübü Reina'da patlama ölü ve yaralı var
Yaralı görgü tanığı: Sağ olan herkesin kafasına sıktılar!
Yaralı görgü tanığı: Sağ olan herkesin kafasına sıktılar!
Reina'ya düzenlenen saldırıdan ilk görüntüler
Reina'ya düzenlenen saldırıdan ilk görüntüler
Reina teröristi yakalandı mı? İçişleri Bakanı açıkladı
Reina teröristi yakalandı mı? İçişleri Bakanı açıkladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Emniyet Müdürü yılbaşı gecesi denetimlerini yerinde inceledi
Emniyet Müdürü yılbaşı gecesi denetimlerini yerinde inceledi
Hakkı Arslan, son yolculuğuna uğurlandı
Hakkı Arslan, son yolculuğuna uğurlandı
Karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
'Devlet milletini mağdur etmedi'
'Devlet milletini mağdur etmedi'
İstinat duvarının altında kalan araçları, kendi imkanlarıyla kurtardılar
İstinat duvarının altında kalan araçları, kendi imkanlarıyla kurtardılar
FETÖ'den aranan hakim Elazığ'da yakalandı
FETÖ'den aranan hakim Elazığ'da yakalandı
Patlayan fleks taşı iki kişiyi yaraladı
Patlayan fleks taşı iki kişiyi yaraladı
Yorgancılar'dan birlik vurgusu
Yorgancılar'dan birlik vurgusu
Kahta ilçesinde Mekke'nin fethi kutlandı
Kahta ilçesinde Mekke'nin fethi kutlandı
Başkan Özaltun, yeni yıla huzur evi sakinleriyle birlikte girdi
Başkan Özaltun, yeni yıla huzur evi sakinleriyle birlikte girdi
'Noel Baba kılığının aslı astarı yok'
'Noel Baba kılığının aslı astarı yok'
Saldırının yaşandığı gece kulübüne slogan atarak yürüyen gruba gözaltı
Saldırının yaşandığı gece kulübüne slogan atarak yürüyen gruba gözaltı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English