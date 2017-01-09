09.01.2017 16:33 Başkan Tekin 10 Ocak Gazeteciler Gününü Kutladı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.



Gazetecilik mesleğinin hızlı iletişim teknolojisiyle daha da önem kazandığını ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, şöyle dedi:



"Çağımızın en dinamik mesleklerinden biri olan, gelişen hızlı iletişim teknolojisiyle daha da önem kazanan gazetecilik, haberin en doğrusunu insanlara ulaştırarak, kamuoyunu doğru bilgilendirme gibi çok önemli bir misyon içermektedir. Özellikle sosyal medya gibi ortamlarda, doğru olmayan bile her şeyin haber gibi sunularak insanların yanıltıldığı, bu yanılmanın kimi zaman telafisi olmayan bireysel ve toplumsal zararlara sebep olduğu günümüzde, gazetecilik daha da bir önem kazanmış, gazetecinin verdiği doğru bilgilere daha da ihtiyaç duyulur hale gelmiştir. Bu yönüyle bakıldığında, 'demokrasinin dördüncü gücü' olarak kabul edilen basına ve bu mesleği yasal tanımına uygun bir şekilde yerine getiren basın mensuplarına daha etkin bir kimlik kazandırılması, haberin kaynağından alınması kolaylaştırılarak doğru haberciliğin hakim kılınması, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının kullandırılması sağlanarak, gazetecilerin toplumsal statüsünün daha da güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Sosyal medya ortamlarında, her gün onlarca yüzlerce bilginin haber gibi sunulduğu göz önüne alınırsa, kamuoyunu doğu bilgilendirme ve doğru aydınlatma temeli üzerine kurulu gazeteciliğin ve gazetecinin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Günümüzde gazetecilerin, çeşitli sebeplerle düşünce ve ifade özgürlüklerini, haber alma ve haber verme haklarını olması gerektiği şekilde kullanabildiklerini söylemek pek mümkün değildir. Gazetecilerin ekonomik endişelerinin giderilmesi, işlerinin güvence altına alınması, topluma olan katkılarını artıracak, gazetecilik kimliklerini güçlendirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım."

