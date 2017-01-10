10.01.2017 16:35 Başkan Subaşıoğlu'ndan DGC'ye ziyaret

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni (DGC) ziyaret etti. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni (DGC) ziyaret etti.



4 Ocak 1961'de kabul edilen ve basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan "212 sayılı kanun" adlı düzenlemenin Resmi Gazete' de yayınlanması nedeniyle 10 Ocak günü kutlanmaya başlanan 'Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Gazetecilerle Türkiye ve Denizli gündemi hakkında bir süre sohbet eden Başkan Subaşıoğlu, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum. Bu vesileyle sizleri ziyaret etme fırsatımız oldu. Bugün çalışan kelimesi geçtiği için gazeteci emekçilerin günüdür. Bu iş gerçekten ciddi bir emek istiyor. Gece gündüz, yağmur çamur demeden en güzel fotoğrafı yakalamak ve en iyi haberi en kısa zamanda servis etmek için çabalayan basın emekçilerinin gününü kutluyorum" dedi.

