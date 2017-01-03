03.01.2017 13:25 Başkan Subaşıoğlu çocuklarla buluştu

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 40 çocukla bir araya gelerek, çeşitli hediyeler de verdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 40 çocukla bir araya gelerek, çeşitli hediyeler de verdi.



Merkezefendi Belediyesi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 'ÖYKÜ' projesi kapsamında 6-13 yaş arası 40 çocuk ile bir araya geldi. Merkezefendi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar belediye görevlileri tarafından sabah saatlerinde evlerinden alınarak oyun parkına götürüldü. Çocuklar oyun parkında keyifli bir gün geçirdi. Daha öğle yemeği vaktinde ise Başkanı Subaşıoğlu, çocuklarla buluştu. Çocuklarla sohbet eden Subaşıoğlu, çocuklara hediyeler verdi.

