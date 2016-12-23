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Başkan Sözlü'den siyasilere mutabakat dili mesajı
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Başkan Sözlü'den siyasilere mutabakat dili mesajı

Çukurova Belediyeler Birliği ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye'deki teröre karşı beraberlik vurgusu yaparak, ülkeyi yöneten siyasilerin mutabakat dili geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Çukurova Belediyeler Birliği ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye'deki teröre karşı beraberlik vurgusu yaparak, ülkeyi yöneten siyasilerin mutabakat dili geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün başkanlığını yaptığı Çukurova Belediyeler Birliği'nin (ÇBB) düzenlediği 'Mevzuat Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı' Hatay'da yapıldı.

Başkan Sözlü'nün yanı sıra Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile bürokratların katıldığı toplantı Antakya'da bir otelde gerçekleştirildi.

Çukurova Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin başkan ve meclis üyelerine yönelik yapılan eğitim seminerinde konuşan Başkan Hüseyin Sözlü, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, bu sürecin halk ve siyasiler olarak birlik, beraberlik içerisinde atlatılabileceğini anlattı.

El-Bab'ta şehit düşen askerlerin üzüntüsünü yaşadıklarını ve Türkiye için PKK neyse DEAŞ'in de aynı olduğunu dile getiren Başkan Sözlü, "Ülkemizde kargaşa çıkartmaya çalışan terör örgütlerinin meydana getirdiği sorun ancak bizim birlik ve beraber oluşumuzla çözülür. Gerek ülke içerisinde gerekse parlamentoda ülkeyi idare eden siyasilerin bir mutabakat dili geliştirmeleri gerek. Şu an Türkiye'nin değerlerinin iç siyasete yönelmek değil, siyasi partilerin birbirlerini anlamak, ülkenin temel değerlerini anlamak bölünmez bütünlüğünü anlamaktır" dedi.

Eğitimler kapsamında Çukurova Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin başkan ve meclis üyelerine Yönetim Danışmanı Nihat Yılmaz tarafından 'Belediyeler Arası İşbirliği' konusunda bilgi verildi.
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