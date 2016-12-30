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Başkan Sözlü: 'Adana'da 100 yıllık şehir planlaması yapıyoruz'
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Başkan Sözlü: 'Adana'da 100 yıllık şehir planlaması yapıyoruz'

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı (AKAMDER) Mustafa Karslıoğlu ve AKAMDER Yönetim Kurulu Üyeleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı (AKAMDER) Mustafa Karslıoğlu ve AKAMDER Yönetim Kurulu Üyeleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüme katkı sunacak projeler ortaya koyan müteahhitlerle birlikte hareket edebileceğini ve onların işini kolaylaştıracağını kaydeden Adana Büyükşehir Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana'nın bugünüyle birlikte gelecek yüzyılını da planladıklarını belirtti. Başkan Sözlü, "Kamu müteahhitlerinin, kamuya iş yaparken, iç denetimlerini etkili yapmaları ve kendi aralarında diyalog içinde olmaları sektörde kaliteyi artıracak, nitelikli hizmet açısından önemli katkı koyacaktır" dedi.

Adana'ya ödül getirebilecek bir proje

Kuzey Adana'da yapılacak olan Kabasakal-Şambayadı Projesi'nde vatandaşın yararı için siyaseten risk aldığını belirten Başkan Sözlü, bu proje ile yaklaşık yirmi yıllık bir sorunu çözeceklerini ifade etti. Kentin bazı noktalarında nicelik değil nitelik artışı yaşanması gerektiğini vurgulayan Başkan Sözlü, Çukurova İlçesi, Şambayadı, Esentepe, Kabasakal, Kireçocağı mahallelerini kapsayan şehir planlamasının Adana'ya ödül getirebilecek bir şehir planlaması olduğunu söyledi.

Kentin geleceğini planlıyoruz

O bölgede yeni imar alanları açmadığını belirten Başkan Sözlü, binaları beş altı katla sınırladığını ifade etti. Şehir planlaması adına Kabasakal-Şambayadı Projesi'nin Adana'ya şehir plancılığı adına sınıf atlatacağını söyleyen Başkan Sözlü, "Kentin gelişimi ve değişimi noktasında ne müteahhitleri mağdur ederiz ne de mülkiyet sahiplerini. Adana'da vatandaşın faydasına olabilecek bir gelecek planlıyoruz. Şehrin sağlıklı büyümesi adına gerekeni yapıyoruz. Müteahhitlerimizin de aynı hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Çalıştayda açıklanan yasalarla ilgili brifing

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karslıoğlu da, Ankara'da gerçekleştirilen İnşaat Mühendisleri Konfederasyonu Çalıştayı'na katıldıklarını belirtti. Karslıoğlu, söz konusu çalıştayda Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıkladığı, Büyükşehir'i ilgilendiren yasalarla ilgili, Başkan Hüseyin Sözlü'ye brifing verdi. Karslıoğlu, aynı zamanda, kısa süre önce yapılan AKAMDER Genel Kurulu'nda seçilen yeni AKAMDER Yönetim Kurulu'nun üyelerini Başkan Sözlü'yle tanıştırdı.
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