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Başkan Soğanda'dan yeni yıl ve Mekke'nin Fethi mesajı
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Başkan Soğanda'dan yeni yıl ve Mekke'nin Fethi mesajı

AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, yeni yıl nedeniyle ile bir mesaj yayımladı.

AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, yeni yıl nedeniyle ile bir mesaj yayımladı.

AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi; 2017 yılı Van'ımız başta olmak üzere tüm ülkemizde kalkınmanın ve ilerlemenin, kültürel kaynaşma, birlik ve beraberliğin gerçekleşeceği bir yıl olacaktır. 2016 yılında maalesef tüm ülkemizde, Van'ımızda kötü olaylar yaşadık. 15 Temmuz FETÖ terör örgütü şer güçlerin desteği ile darbe girişimine kalkıştı. Maalesef ki o hain darbe girişimde şehitlerimiz oldu. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile halkımız hain terör örgütü ve şer güçlerinin darbe kalkışmasının önüne geçerek milli iradesine, bayrağına, Cumhurbaşkanına, Başbakanına sahip çıktı. 2017 yılında böyle kötü günlerin yaşanmamasını temenni ediyorum. Bu gece ellerimizin semaya dikilmesi dileği ile, Tüm teşkilatım adına yeni yılın ilimize, ülkemize ve tüm Düyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Soğanda mesajının devamında ise, "Bu gece ayrıca Mekke'nin fethi. Bu fetih; dinlerini sadece Allah'a adayan ve Allah'a iman ve ibadet ettikleri için, yurtlarından ayrılmak zorunda bırakılan Efendimiz ve ashabına Allah'ın en büyük lütfüdür. Mekke'nin İslam ordusu tarafından fethedilmesi ile yeryüzünün tarihi değişmiş, insanlık içinde bulunduğu karanlık dehlizlerden aydınlığa kavuşmuştur. İslam tarihinin altın sayfalarından biri olan Mekke'nin Fethi bütün dünyaya müsamaha ve insan hakları dersi vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), intikam yerine bağışlamayı seçerek insanların kalplerini İslam'a açmıştır. Başta İslam dünyası olmak üzere yeryüzünde yaşanan bütün zulümlerin, adaletsizliklerin, gözyaşının son bulması için tıpkı Mekke'nin fethinde olduğu gibi gönüllerin fethine ihtiyaç vardır. Bu duygu ve düşüncelerle fethin yıl dönümünü kutluyor, tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.
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