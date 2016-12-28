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Başkan Şirin'den Akçapınar sakinlerine ziyaret
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Başkan Şirin'den Akçapınar sakinlerine ziyaret

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Akçapınar Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Akçapınar Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinasyon Şube Müdürü İbrahim Kutar, Muhtarlık İşleri Müdürü Aydın Lenger, Fen İşleri Müdürü Yasemin Özay Sungur, Park Bahçeler Müdürü Önder Pala, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Aylin Askingil ile birlikte Akçapınar Mahalesi'ni ziyaret etti. Başkan Şirin, Akçapınar Mahalle Muhtarı Hamza Çalık, Avşar Mahalle Muhtarı Mehmet Kahrıman, Derbent Mahalle Muhtarı Ruhi Başkurt ve Yayla Mahalle Muhtarı Mehmet Erdik tarafından karşılandı. Mahalle kahvehanesinde ağırlanan Başkan Şirin ve beraberindekiler, başta Akçapınar olmak üzere bölgedeki mahallelerde yaptıkları çalışmalar hakkında vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.

MASKİ tarafından Akçapınar Mahallesi'ne yapılan 4 bin 250 metrelik kanalizasyon altyapı yenileme çalışmasının akabinde üst yapı çalışmalarının da tamamlandığını ifade eden Başkan Şirin, "Elbette 61 mahallesiyle büyük bir ilçede yaşıyoruz. Dolayısıyla gerek alt gerekse üst yapı ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalışıyor ve özellikle yıllardır üzerinde durulmamış sorunları çözüyoruz. Dünün ve bugünün sorunlarını çözerek, geleceği planlıyoruz. Bu kapsamda Akçapınar Mahallemiz'in de 90'lı yıllardan beri kullanılan ve artık yeterli olmayan sağlıksız kanalizasyon hattı sil baştan yenilendi. Toplamda 4 bin 250 metrelik kanalizasyon hattıyla mahalle sakinlerimize temiz içme suyu teminine başladık. Bu anlamda emeği geçen MASKİ Genel Müdürlüğümüz'e teşekkür ediyorum. Sağolsunlar öncelik sıralarımıza göre çalışmalarını yürüterek Turgutlulu vatandaşlarımıza uzun yıllar kalıcı bir hizmet gerçekleştirdiler. Ardından da üst yapı çalışmaları başladı, bugün itibariyle de tamamlandı. Mahallemize 30 bin metrekarelik kilit parke taşı döşenerek, vatandaşlarımızı kışın çamurundan yazın tozundan kurtarmış olduk. Bu anlamda da emeği geçen Fen İşleri Daire Başkanlığı'na da teşekkür ediyorum" dedi. Çevre düzenlemesinde sona yaklaşılan Akçapınar Çok Amaçlı Salonu'nun da gündeme geldiği ziyarette, salonun bölgenin ihtiyacını karşılayacağını söyleyen Başkan Şirin, "Akçapınar Düğün Salonu'nda düğünlere başlandı. Elbette kullanımdan kaynaklanan eksiklikler olabiliyor. Onları da tamamlamaya çalışacağız. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Ziyarette yatırım ve hizmetlerden duydukları memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri de alt yapı ve üst yapı çalışmalarının kendilerine rahat bir nefes aldırdığını söyledi. Başkan Şirin, sosyal yaşam alanı ve özellikle halı saha taleplerini dile getiren mahalle sakinlerine, taleplerini 2017 yılı içerisinde programlarına alabileceklerini söyleyerek alan araştırmalarına yönelik daire müdürlerine talimat verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akçapınar Mahalle Muhtarı Hamza Çalık, "Sayın Başkanımız'ın da ifade ettiği gibi şimdiye kadar mahallemizde altyapı hizmeti yoktu. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ tarafından kanalizasyon altyapımız ve içme suyu hattımız yenilendi. Parke taşları da döşenerek mahallemize düzen geldi. Bu anlamda yaptıkları hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e teşekkür ediyoruz. İnşallah 2017 yılında da güzel hizmetler yapacaklar" diye konuştu.
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