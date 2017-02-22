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Başkan seyirci ilgisizliğinden yakındı
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Başkan seyirci ilgisizliğinden yakındı

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 'Şehrin Süper Lig takımına ilgisizliği bizi üzüyor. Bu kadar taraftarla bizim de performansımız düşüyor' dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Şehrin Süper Lig takımına ilgisizliği bizi üzüyor. Bu kadar taraftarla bizim de performansımız düşüyor" dedi.
Ligin 21. haftasında Trabzonspor'un sahasından beraberlikle dönen Aytemiz Alanyaspor sahasında oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmanda sakatlığı atlatan Cenk Ahmet fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koştu. Isınma hareketlerinin ardından Teknik Direktör Safet Susic, Alanyaspor U-21 takımıyla as takım arasında bir maç yaptırdı. Susic, maçta A takımdan Aissati'yi U-21 takımında değerlendirirken, Trabzonspor maçında ilk 18'de yer alan altyapı oyuncusu genç Ümit Türker'i ise as takımda oynattı. Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı taktik antrenmanla sürdürecek. Ayrıca Adanaspor kafilesi ise yarın öğle saatlerinde Alanya'ya gelerek maça 2 gün kala kampa girmesi bekleniyor.

"ZOR VE ZEVKLİ BİR MAÇ OLDU"
Antrenmanı izleyen Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Trabzon deplasmanın bekledikleri gibi zorlu geçtiğini söyledi. Rakiplerinin son 4 maçını kazandığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Biz de son maçımızda galip gelmiştik. Tabi deplasmanda bir puan bizim için iyi. Trabzon'dan alıyoruz. Zor ve zevkli bir maç oldu. Kaleci Haydar, kurtarışıyla ön plana çıktı, bir puanı almamızda arkadaşlarıyla etkisi oldu. Mağlup olmamak iyidir, gol de yemedik. Şimdi önümüzde bir Adana maçı var. Yukarıya çıkmak istiyor, bizim gibi. İçeride dışarıda her maç zordur. Kolay takım ve maç yoktur. Herkes herkesi yenebilecek güçte. İyi bir hazırlıkla iyi bir netice almak istiyoruz. Sonucun iyi olması temennisindeyiz. Özellikle ikinci yarı maçları daha zor oluyor" dedi.

"ŞEHRİN SÜPER LİG TAKIMINA İLGİSİZLİĞİ BİZİ ÜZÜYOR"
Taraftarın değil şehrin dinamiklerinin takıma sahip çıkması gerektiğini de sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, "Antep ve Trabzon cezalı duruma düşen yaklaşık 11 bin kişilik gruba rağmen yine de stadı doldurdular. Bu güzel bir şey. Trabzon taraftarı yaptı, biz neden Alanya'da bunu yapamıyoruz? Biraz duyarlı olmamız lazım. Şehrin Süper Lig takımına ilgisizliği bizi üzüyor. Tabii stada gelen belirli taraftar var ama şehir bu kadar değil. Bu kadar taraftarla bizim de performansımız düşüyor. Şu anda takıma şehrin sahip çıktığını düşünmüyorum. Bu takım Süper Lig'e kolay çıkmadı. Yerin dibindeydi neredeyse, borç batağından aldık buralara getirdik. Takım Süper Lig'de ama şehrin haberi yok. Sitem etmekten yoruldum. Ne zaman ilgilenecekler merak ediyorum, biz de nereye kadar gideceğiz bilmiyoruz doğrusu" diye konuştu.
(Erdal Anak / İHA)

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