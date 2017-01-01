01.01.2017 13:00 Başkan Sekmen terörü lanetledi

Başkan Sekmen terörü lanetledi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yılbaşında İstanbul Ortaköy'de meydana gelen terör saldırısını kınadı. Başkan Sekmen, yayımladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: "İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Saldırıda yaşamını yitiren yabancı misafirlerimizi saygıyla anıyorum. Bu ülkeyi kan gölüne çevirmek isteyenler, kardeşi kardeşe kırdırmayı amaçlayanlar, içeride ve dışarıda terörün hamileri ve mandalarıyla işbirliği yapan kahpeler amaçlarına asla ve asla ulaşamayacaklar. Yüce Türk milletinin güvenlik güçleri, terörle beslenen bu çapulcu tayfalarını yok edecek güç ve kararlılıktadır. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden harici ve dâhili düşmanlar ve onun taşeronları, ülkemizin huzurunu bozmak ve Yeni Türkiye'nin yükselişini engellemek istemektedirler. Bu kirli oyun ve senaryoların farkında olan bizler, dünden daha çok birbirimize kenetlenmekteyiz. Büyük ve güçlü Türkiye'mizin terörle mücadeledeki kararlılığını hiçbir kuvvet engelleyemeyecektir. Terörün kökünü kazıyan güvenlik güçlerimiz, iç ve dış güvenlik harekâtlarında kahpeleri layık oldukları bataklığa gömmektedir. Yüce Allah, ordumuzu ve emniyet güçlerimizi, iç ve dış düşmanlarımızla mücadelede her daim muzaffer eylesin. Bu vesileyle terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

