Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Başkan Sekmen şampiyon atletleri altınla ödüllendirdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Başkan Sekmen şampiyon atletleri altınla ödüllendirdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor Kulübü'nün atletizm sporcuları, Gaziantep'te katıldıkları Kros Şampiyonası'nda ikinci oldu. Mutluluklarını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile paylaşan şampiyonlar, daha büyük başarılar için söz verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor Kulübü'nün atletizm sporcuları, Gaziantep'te katıldıkları Kros Şampiyonası'nda ikinci oldu. Mutluluklarını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile paylaşan şampiyonlar, daha büyük başarılar için söz verdi.

Gençlikspor Kulübü sporcuları Gaziantep'te gerçekleştirilen Küçükler ve Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi'nde Türkiye ikincisi oldu. 160 takımın eleme liginde, 34 takımın ise finalde ter döktüğü şampiyonada Erzurumlu atletler büyük başarı elde etti. Şampiyonlar, antrenörleri Yavuz Bayram, Orhan Güngör ve Fesih Doğan ile birlikte Başkan Sekmen'i ziyaret etti. Başkan Sekmen, "Sporcu kardeşlerimiz bizleri onurlandırdı. Sporu temelden çocuklarımıza aşılamalıyız. Biz Belediye olarak her zaman sporun bütün branşlarını destekliyoruz. İnşallah daha büyük başarılar elde edeceğiz" dedi. Antrenör Yavuz Bayram ise Başkan Sekmen'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Sekmen, şampiyon takımın sporcularının yanı sıra 10 bin metre Avrupa Şampiyonası'nda ikinci, Balkan Kros Şampiyonası'nda da birinci olan Onur Aras ile 1500 metre Türkiye Gençler Şampiyonası'nda birinci olan Adem Bayram'ı da altınla ödüllendirdi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sıfır noktası özel güvenlik bölgesi ilan edildi
İşte 2016'nın en iyi hakemleri: Aralarında Cüneyt Çakır da var
EPDK doğalgaz ihalesini TL üzerinden yapıldı
Osmaniye'de karla mücadele
Koncuk: 'Açığa alınmalarda 15 Temmuz esas alınsın'
Akdağmadeni TSO, öğrencileri unutmadı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak hamle!
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak hamle!
Eğitime kar engeli
Eğitime kar engeli
Cumhurbaşkanlığı'ndan El Bab tepkisi!
Cumhurbaşkanlığı'ndan El Bab tepkisi!
Kayseri'den El Bab'a 500 komando daha...
Kayseri'den El Bab'a 500 komando daha...
Erdoğan, Putin ile görüştü
Erdoğan, Putin ile görüştü
TSK: DAEŞ 30 sivili katletti
TSK: DAEŞ 30 sivili katletti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sıfır noktası özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Sıfır noktası özel güvenlik bölgesi ilan edildi
İşte 2016'nın en iyi hakemleri: Aralarında Cüneyt Çakır da var
İşte 2016'nın en iyi hakemleri: Aralarında Cüneyt Çakır da var
EPDK doğalgaz ihalesini TL üzerinden yapıldı
EPDK doğalgaz ihalesini TL üzerinden yapıldı
Osmaniye'de karla mücadele
Osmaniye'de karla mücadele
Koncuk: 'Açığa alınmalarda 15 Temmuz esas alınsın'
Koncuk: 'Açığa alınmalarda 15 Temmuz esas alınsın'
Akdağmadeni TSO, öğrencileri unutmadı
Akdağmadeni TSO, öğrencileri unutmadı
Konya'da il merkezinde okullara kar tatili
Konya'da il merkezinde okullara kar tatili
Bu da 'Notvivor'
Bu da 'Notvivor'
Başbakan Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Başbakan Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
BOSDER şehitler ve hemşehriler için mevlit okuttu
BOSDER şehitler ve hemşehriler için mevlit okuttu
Denizli'nin bir haftalık trafik raporu
Denizli'nin bir haftalık trafik raporu
AK Parti Niğde teşkilatından yoğun mesai
AK Parti Niğde teşkilatından yoğun mesai

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English