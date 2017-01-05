05.01.2017 16:43 Başkan Özgüven, TEOG'da başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavlarında sorulara doğru yanıt vererek büyük başarı elde eden öğrencileri altın ile ödüllendirdi. Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavlarında sorulara doğru yanıt vererek büyük başarı elde eden öğrencileri altın ile ödüllendirdi.



TEOG, ilk dönem sınavlarında soruları doğru cevaplayarak güzel başarılara imza atan ve önemli dereceler elde eden TED Ereğli Koleji Öğrencisi Emre Akman, Sümer ortaokulu Öğrencisi Ayşe Payas, Ferhat Feriha Koyuncuoğlu Ortaokulu öğrencisi Hale Gökçen ve Borsa İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Sude Başkaya'yı altınla ödüllendirdi. Öğrencileri, öğretmenlerini ve ailelerini makamında konuk eden Başkan Özgüven, öğrencilerin başarısında öğretmenlerinin ve velilerinin payının büyük olduğunu kaydetti.



Başarının altın anahtarının çalışmak olduğunu belirten Özgüven, "Ereğli'nin gururu öğrencilerimizi burada ağırlamaktan mutluluk duydum. Onların almış oldukları bu başarı bizleri gururlandırdı. Ben öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı kutluyorum. Örnek alınacak bir başarı elde etmişlerdir" dedi.

