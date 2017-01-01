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Başkan Özaltun, yeni yıla huzur evi sakinleriyle birlikte girdi
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Başkan Özaltun, yeni yıla huzur evi sakinleriyle birlikte girdi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve eşi İlkay Özgüven yeni yıla Ereğli Vasfiye Ergin Huzur Evi Sakinleri ile bir arada vakit geçirerek girdi.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve eşi İlkay Özgüven yeni yıla Ereğli Vasfiye Ergin Huzur Evi Sakinleri ile bir arada vakit geçirerek girdi.

Göreve geldiği günden buyana sosyal belediyecilik adına yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, hem çocukları hem de yaşlıları büyük ölçüde mutlu ediyor. Yeni yıla farklı bir uygulama ile giren Başkan Özgüven ve eşi İlkay Özgüven, 2017'ye sayılı saatler kala Ereğli Vasfiye Ergin Huzur Evi sakinlerini ziyaret ederek, yeni yıla birlikte girdi.

Belediye Başkanı Özgüven'e Huzurevi ziyaretlerinde Ereğli Belediyesi Gençlik Merkezi bireyleri eşlik etti. Gençlik Merkezi bireylerinin oluşturduğu grup ile şarkılar söylenip en güzel türküler seslendirildi. Ziyarette huzurevi sakinleri ile ilgilenen Başkan Özgüven ve eşi İlkay Özgüven, yaşlılarla birlikte pasta kesti.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Başkan Özgüven, "Bir yılın daha geride kalmasına saatler kala şehrimizin sıcak mütevazi küçük ama örnek bir kurumu olan Vasfiye Ergin Vakfı Huzurevimizde büyüklerimizle beraberiz. Belediye Gençlik Merkezimizden bize eşlik eden arkadaşlarımızın çalıp söylediği türküler büyüklerimizi ve bizler efkarlandırırken en çok beğenilen Gesi Bağları türküsü oldu. Büyüklerimizin dilinden dua eksik değil. Her birinden Allah razı olsun. Hayırlı yıllar olsun ülkemize hepimize" dedi.
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