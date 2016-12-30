30.12.2016 18:08 Başkan Özakcan personelinin yeni yılını kutladı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, belediye müdürlüklerini ziyaret ederek personelinin yeni yılını kutladı. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, belediye müdürlüklerini ziyaret ederek personelinin yeni yılını kutladı.



Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 2017 yılı öncesi son mesai gününde belediyedeki müdürlükleri ziyaret ederek, belediye personelinin yeni yılını kutladı. Personelle tek tek tokalaşarak, yeni yıllarını tebrik eden Başkan Özakcan, "Efeler Belediyesi olarak 2016 yılında takdir toplayan, güzel işlere imza attık. Belediyemizin her faaliyetinin arkasında 'Efeler Belediyesi Ailesi'nin bireylerinin imzası var. Tüm personelimiz ile büyük bir aileyiz. Personelimizi 2016 yılındaki başarılı çalışmalarından dolayı kutluyor, yeni yılda da her şeyin gönüllerince olmasını diliyorum" dedi.

