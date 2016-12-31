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Başkan Orhan'dan yeni yıl mesajı
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Başkan Orhan'dan yeni yıl mesajı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 2017 yılının başta ülkemiz olmak üzere, tüm Dünyada ve İslam coğrafyasında, sağlık, mutluluk, huzur ve kardeşlik duygularının pekiştiği, barışın egemen olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu. Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Orhan, '2016 yılına veda ederken, hep birlikte yeni umutlara, yeni heyecanlara yelken açıyoruz.' dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 2017 yılının başta ülkemiz olmak üzere, tüm Dünyada ve İslam coğrafyasında, sağlık, mutluluk, huzur ve kardeşlik duygularının pekiştiği, barışın egemen olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu. Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Orhan, "2016 yılına veda ederken, hep birlikte yeni umutlara, yeni heyecanlara yelken açıyoruz." dedi.

Başkan Orhan mesajında, 2016 yılının maalesef acılarla, hüzünlerle ve ihanetlerle anılacak bir yıl olacağının altını çizerek şu ifadelere yer verdi: "Ülkemiz 2016 yılında derin acılar, tarihinde görmediği alçaklık ve hainlikleri gördü. Bir yandan kahraman güvenlik güçlerimiz ülkemizin güneydoğusunda hain terör örgütüyle mücadele ederken, diğer yandan da çevremizi saran ateş çemberinde İslam coğrafyasının umut ve ümidi olarak mazlumların hayır duasını aldık. Geride bıraktığımız yılda, içte ve dışta hain odaklarla ve onların alçak işbirlikçileriyle, vatan haini FETÖ ve onun postallı satılmışlarıyla mücadele ettik. 15 Temmuz darbe gecesi başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti ve dik duruşu, aziz milletimizin milli birlik ve beraberliğiyle demokrasi ve milli iradeye ket vurmaya çalışan esfele safilinlerin başını çelikten örülü yumruğumuzla ezdik. Bu cennet vatanı bölmek, parçalamak ve yok etmek için her türlü yolu mubah sayan hainlerin bu milletin kendi silahlarını, kendi tanklarını ve kendi uçaklarını yine milletin üzerine çevirmesi, halkımızın üzerine açtıkları bombardımanı ve darbe girişimi karşısında ülke çapında var olan milli ruhu asla unutmadık unutmayacağız da Çok şükür Başkomutanımızın "Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Devlet" şiarını prensip edinen milletimizin dirayeti, dik duruşu ve cesur mücadelesiyle bu alçak planı Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle yok ettik. 2017 yılında da vatan, millet ve bayrak sevgisi, milli birlik ve beraberliğimizle, 80 milyon insanımızla vatanımızın bölünmez bütünlüğü idealinde yine kenetlenerek, yaşlısı, genci, çocuğu, kadını, erkeği, askeri, polisi, memuru, işvereni, işçisi, öğretmeni, öğrencisi, her sınıf ve her zümreden insanımızla güzel yarınlara ulaşmamızı Rabbimden diliyorum. Gerek memleket, gerekse dünya gündemini derinden sarsan acıların yaşandığı 2016 yılında, bu acıları millet olmanın verdiği güçle, birlik ve beraberlik içinde, bu acı ve elemler karşısında kardeşlik hukuku içinde kenetlenerek aştık. İnşallah aynı birlik ve beraberlikle, aynı şekilde kenetlenerek, yeni yılı yeni umutlarla karşılayacak, millet olmanın bilinci içinde, yeni umutlar yeşertecek, yeni heyecanlar büyüteceğiz ve inşallah bizim umudumuz, yine İslam Ã‚leminin umudu olacak. Evvela evlerimizde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizle yeşerteceğimiz bu umut, evlerimizden mahallemize, ilçemize ve ülkemiz üzerinden tüm İslam coğrafyasına yayılacağına inanıyorum. Yine malumunuz üzere yeni yılın ilk gününün Müslüman alemi için farklı bir ehemmiyeti bulunmaktadır. Bugün, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrif buyurdukları, çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği şehrin, Mekke'nin Fethi'nin yıldönümüdür. Bu duygu ve düşünceler ile her zaman Hakk'ın ve haklının yanında kenetlenen kıymetli Aziziyeli hemşrehrilerimin her birinin yeni yılını kutluyor, ailenizle, sevdiklerinizle, huzurlu, barış, sıhhat ve afiyet içinde bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum."
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