Başkan, Mehmet Ekici transferini açıkladı

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştıklarını söyledi.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştıklarını söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, katıldığı bir spor programında Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Usta, Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştıklarını belirterek, yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Usta, "Türkiye'de bu tarz konular maalesef gereğinden çok fazla abartılıyor gündeme geliyor. Mehmet ben başkanlığa geldiğim de Trabzonspor'da önemli sıkıntıları olan bir oyuncuydu. Erkan ile Trabzonspor'da kavgası vardı. Mehmet duygusal bir oyuncumuz. Ben ona çok sahip çıktım. Bu onu söyler itiraf eder. Gerçekten bir baba gibi davrandım ona. Ben Trabzonspor'da kalmayacağını anladığım için üzerine gitmedim. Ben kendisine Mehmet ne istiyorsun diye sordum. Bana 'Başkanım gitmek istiyorum' dedi. Ben Trabzonspor'da oynamayacak oyuncuyu zorla tutmam. Trabzon'da kalması için onu motive etmeye çalıştım. Yeni stadyumun açılacağını ve burada sembol olursun. Biz bundan sonra çok iddialı olacağımızı belirttim. Trabzon'da kalması için değişik söylemlerim oldu. Baktım olmayacak inat etmedim" dedi.



"TRABZONSPOR'UN MEHMET EKİCİ ÜZERİNDEN YIPRATILMASINA İZİN VERMEM"

Mehmet Ekici'nin kendisine İstanbul veya Avrupa'ya gitmek istediğini söylediğini ifade eden Usta, "Menajerini ve babasını çağırdım. Trabzonspor'un 6 ayı kalmış Mehmet Ekici üzerinden yıpratılmasına izin vermem. İstanbul'a gitmek istiyorsa Mehmet'in bu transferi bana bırakmasını söyledim. Ben istediği rakamları alacağım. Bunu karşılığında da Trabzonspor için ne alabiliyorsam onu alacağımı söyledim. Mehmet ile biz, abi kardeş gibiyiz. İstanbul işini bana bıraktılar ve söz verdiler. Ben de bu transferi yöneteceğim ve sonlandıracağım. Hem Trabzonspor için hem Mehmet için. Avrupa içinse ne yaparsanız yapın dedim. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı istediğini bana söyledi. Öncelik sırasında ise gönlünün Fenerbahçe'de olduğunu gördüm. Ama Beşiktaş'a gitmem demedi" ifadesini kullandı.



"AATIF KONUSU BENİMLE İLGİLİ BİR KONU DEĞİL"

Aatıf'ın gelmemesinin kendisiyle ilgili bir konu olmadığını belirten Usta, "Fenerbahçe ile bizim aramızda 2010-11 sezonuyla ilgili sorun olabilir ama biz düşman kulüpler değiliz. Mehmet'i benim de hapsedecek halim yok. Fenerbahçe'ye gitmek istiyor diye ben görüşmeler yaptırdım. Biz Mehmet konusu olmadan Fernandao ve Aatıf'ı istemiştik. Emenike kadro dışı kalınca Fernandao konusu kapandı. Aatıf'ın olmasını istedik. O konu da olmadı. O benimle ilgili bir şey değil. Bu transferler olmayınca biz de Fenerbahçe tarafına dedik ki; biz Beşiktaş ile görüşüyoruz artık."



"ETİK DAVRANMAYAN BENİM OYUNCUM, BABASI VE MENAJERİDİR"

Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe Teknik Direktörüyle görüşmesine izin verdiğini belirten Usta, "Bu görüşmeler sırasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Mehmet Ekici'yi arıyor ve oyuncuyla görüşmek istiyor. Mehmet bunu bana iletti ve ben de görüşmesine izin verdim. Bunu aslında hiç sevmedim, hiç hoşuma gitmedi. Kızılcabölükspor maçından sonra Mehmet Ekici'yi ve babasını görüşmek için İstanbul'da bekliyorum. Ama benimle görüşmediler. Akşam saatlerinde aradım neredeler diye; bana, 'Biz gittik görüştük, şimdi Almanya'ya gidiyoruz. Hoca ile de görüştük, Fenerbahçe ile de anlaştık" dediler. Ben de kendilerine hoca ile görüşmene izin verdiğimi söyledim. Bu transferi ben yönetecektim. Ne oldu size dedi. 'İzin verdiniz ya' dedi. Evet izin verdim ama Fenerbahçe Teknik Direktörü ile görüşmene izin verdiğimi söyledim. Ben transfer görüşmesine izin vermedim. Bunu benim yürüteceğimi söyledim. O akşam gerçekten çok kırıldım. Biz Fenerbahçe ile anlaştık. Şimdi sen anlaş diye bana bir oyuncu, babası ve menajeri söyleyemez. Bu kadar iyi niyet gösterdiğim halde, ben Beşiktaş ile görüşmeye başladım. Çünkü Trabzonspor menfaatleri için siyah-beyazlı kulüple ilerledim. Daha sonra Almanya'da Beşiktaş ile görüştüklerini de öğrendim. Burada etik davranmayan benim oyuncum, babası ve menajeridir. Mehmet, Fenerbahçe ile görüşürken Beşiktaş ısrarla görüşmek istedi ama ben izin vermedim, Fenerbahçe'yi istediği için. Olmayınca Fenerbahçe tarafına haber gönderdim ve Beşiktaş ile yürüteceğimi ilettim. Mehmet bana sadece Fenerbahçe'ye gideceğini söyleseydi anlardım. Etik davrandığını görürdüm. Hayır ama bunu söylemedi. Fenerbahçe ve Beşiktaş olur dedi ama gidip anlaştı. Beni tanımayanı ben tanımam ve reddederim. Trabzonspor'a bunu yaptırmam" ifadesini kullandı.



"BİZ TRABZONSPOR KULÜBÜ OLARAK BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTIK"

Verdikleri sözleri tutmadıklarını belirten Usta, "Bana Fenerbahçe ve Beşiktaş söyledi. Beşiktaş'a gitmeyeceğini hiç söylemedi. Ben Trabzonspor'a daha fayda sağlıyorum. Beşiktaş ile görüş dedim. Mehmet konusunda bu süreçte Trabzonspor Başkanı olarak zerre kadar hatamız olmadığına inanarak, ben Beşiktaş ile anlaştım. Kulüp olarak anlaştım. Mehmet, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yeni bir polemik konusu olmasın. Bizim zaten Fenerbahçe ile aramızdaki sorun yeter. Herhalde Fenerbahçe'nin de bu alemde Mehmet'e ihtiyacı kalmadı. Bu polemiklerden sonra ben Mehmet'i takımda oynatamam. Bunun artık sönmezi gerekiyor. Biz kulüpler olarak Beşiktaş ile Trabzonspor menfaatleri için daha fayda sağladığı için işi bitirmiş durumdayım. Mehmet oraya gidebilir, gitmeyebilir. Bu ayrı bir meseledir. Ben Avrupa'da 10 numara bakıyorum. Kadro dışını sadece Trabzonspor Türkiye'de yapmadı. Bunu bir oyuncuyu bitirmeyle bir alakası yoktur."



"TOLGAY ARSLAN BEŞİKTAŞ'IN OYUNCUSU"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş'ın oyuncusu Tolgay Arslan ile ilgili olarak ise, "Bir başka kulübün oyuncusuyla ilgili asla bir şey söylemek istemem. Tolgay, Beşiktaş'ın oyuncusudur onunla ilgili bir şey söylemem yakışık almaz. Bir şey söylemem doğru değil" ifadelerini kullandı.

(Gökmen Şahin /İHA)