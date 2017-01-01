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Başkan Konak, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı
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Başkan Konak, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, İstanbul'da ki gece kulübüne yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, İstanbul'da ki gece kulübüne yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Saldırıyı lanetleyen Başkan Konak yayınladığı kınama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Terör nereden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez. Devletimiz ve milletimiz bu zor günlerde de birlik ve beraberliğini koruyacak ve terörü kökünden kazınması için her fedakarlığı gösterecektir. Bu kirli, kanlı ve şereften yoksun saldırının iç ve dış destekçileri şunu iyi bilsinler ki, yarın bir gün bu terör onları da vuracaktır. Teröre destek veren kim varsa, tümünün Allah belasını versin. Menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."
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