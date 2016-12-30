30.12.2016 15:12 Başkan Kılıç'tan yeni yıl mesajı

Yeni yıl dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınlayan Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, '2017 yılının hem ülkemize hem de şehrimize mutluluk ve esenlikler getirmesini umut ediyor ve herkesin yeni yılını kutluyorum.' dedi. Yeni yıl dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınlayan Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "2017 yılının hem ülkemize hem de şehrimize mutluluk ve esenlikler getirmesini umut ediyor ve herkesin yeni yılını kutluyorum." dedi.



Başkan Kılıç, yeni yıl öncesinde yaptığı yazılı açıklamasında Türkiye'nin badirelerle dolu bir yıl geçirdiğini; yeni yılın ise herkesin mutlu olduğu, güvenilir bir geleceğin inşa edildiği bir yıl olmasını diledi. 2016 yılının acısı ve tatlısıyla artık geride kaldığını Türkiye'nin ve dünyanın yeni bir yıla "merhaba" demeye hazırlandığını vurgulayan Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "2017yılının başta her geçen gün gelişen şirin ilçemiz Çat olmak üzere Erzurum için, bölgemiz ve ülkemiz için büyümeye ve gelişmeye, huzur ve kardeşliğin pekişmesine, yardımlaşma ve dayanışmanın katlanarak artmasına vesile olmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.



2016 yılının Çat için oldukça verimli geçtiğini ve bu yıl da bir hizmet seferberliği başlattıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "Göreve geldiğimizden itibaren estirmeye başladığımız değişim ve dönüşüm rüzgarları, 2016 yılında da devam etmiş, halkımıza en iyi hizmet sunulmaya çalışılmıştır. Geçmişten ders alarak Çat ilçemizi gelecekte müreffeh bir ilçe yapmak için elimizden gelen hizmeti yapmaya devam edeceğiz. Yeni yılda halkımızla kol kola girerek, mutlu ve gelişmiş bir Çat inşasına devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2017 yılının huzur, mutluluk, kardeşlik ve esenlik dolu nice yılların habercisi olmasını diliyor, hemşehrilerime saygı, sevgi ve selamlarımı iletiyorum" dedi.

