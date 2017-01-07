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Başkan Keleş kar çalışmalarını yerinde inceledi
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Başkan Keleş kar çalışmalarını yerinde inceledi

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, belediyenin şantiyesinde oluşturulan kriz masasında kara mücadele çalışmalarını hakkında bilgiler aldı ardından sahada çalışmaları inceledi.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, belediyenin şantiyesinde oluşturulan kriz masasında kara mücadele çalışmalarını hakkında bilgiler aldı ardından sahada çalışmaları inceledi.

Düzce yoğun kar yağışının etkisine girerken Düzce belediyesi karla mücadele çalışmalarını Çamköy'de bulunan şantiyede kurulan kriz masası ile yürütüyor. Belediye Başkanı Mehmet Keleş'te kiriz merkezine giderek ilgili kurum müdürlerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Gördüğü eksikliklerin yerine getirilme için ise talimatlar verdi. Başkan Keleş sonrasında ise kalıcı konutlar bölgesinde yapılan çalışmalar ve tuz deposunu inceledi.

Burada basının sorularını yanıtlayan Başkan Keleş, "Hava tahmin raporları bu gece de yoğun kar yağışı olacağını söylüyor. Kar kalınlığı da özellikle kalıcı konutlar bölgesinde yarım metreye ulaşacak gibi görünüyor. Düzce Belediyesi olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Önceden hazır hale getirdiğimiz ekiplerimiz, araçlarımız sahadalar. Şantiyemizin içinde başkan yardımcımızın başkanlığında bir kriz merkezi oluşturduk. Bütün görevli müdürlerimiz oradaydılar. Yapılan çalışmaları anlattılar. Arkadaşlarım 24 saat usulüne göre çalışıyor kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Bu yıl ilk kez uygulanan çalışmalardan da söz eden Keleş, buzlanma ve kaymaları önlemek için kullanılan yeni yöntemi anlattı.

Başkan Mehmet Keleş, "Kalıcı konutlar, Konuralp, Üniversite ve merkezdeki ekiplerimiz birbirleriyle çok bağlantılı değil. Herkes kendi alanında alan savunması yapıyor. 6 araç sürekli kalıcı konutlarda, 3 araç Konuralp'te sürekli çalışıyor. Diğer araçlarımız Düzce merkezde çalışıyorlar. Yine bu sene yaptığımız ve bizim işlerimizi çok kolaylaştıran kalıcı konutlarda bir tuz merkezi oluşturduk. Bazalt kırığı malzeme ile birlikte tuzu karıştırıyoruz. Bu malzemeyi serpiyoruz ki hem buzlanmayı engelliyoruz, hem de kaymaları engelmiş oluyoruz. Elimizde yeterince malzeme ve elik var. Arkadaşlarımız gayretli çalışıyorlar" şeklinde bilgi verdi.

Oluşan su birikintileri ile ilgili konuşan başkan Keleş, "Düzce coğrafi açıdan düz bir zemin olduğu için mazgallardan su akması zorlaşıyor. Dolayısıyla göllenmeler oluşabiliyor. Elimizden geldiğince İstanbul Caddesi ve bulvarlar üzerinde, okulların emniyetin hastanenin etrafında alanları açık tutmaya çalışıyoruz. Halkımız emin olsun, hiçbir sorun yaşanmayacak. Karla mücadelede başarılı olacağız. Kalıcı konutlarda yeni bir uygulama yapıyoruz. Lastikleri zincir takılı bir otobüs belirli güzergahtaki yolcuları toplayıp bir noktaya getiriyor. Orada diğer otobüslere aktarma yapıyoruz" dedi.
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