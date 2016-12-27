27.12.2016 12:24 Başkan Keleş, hastane yönetimine ziyaret etti

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Başkan Mehmet Keleş'in Başhekimlik ziyaretinde Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan ve Prof. Dr. Ali Nihat Annakkaya'ya da hazır bulundu. Ziyaret sırasında hastanede sürdürülen yatırımlar da ele alındı.

