30.12.2016 15:14 Başkan Keleş Bayburt Belediye başkanını ağırladı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Başkan Mete Memiş'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.



Ziyarette Mete Memiş, BayburtÂ´un tarihi saat kulesinin maketini Belediye Başkanı Mehmet Keleş'e hediye ederken Başkan Keleş ise Düzce ürünlerinin yer aldığı bir sepeti Mete MemişÂ´e takdim etti.

