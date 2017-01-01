01.01.2017 10:45 Başkan Kayda, görevi başındakileri unutmadı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yeni yılı görevi başında çalışarak karşılayanları ziyaret etti. Başkan Kayda, çalışanlara karanfil verip yeni yıllarını kutladı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yeni yılı görevi başında çalışarak karşılayanları ziyaret etti. Başkan Kayda, çalışanlara karanfil verip yeni yıllarını kutladı.



Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan'ın eşlik ettiği Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Sağlık İstasyonu, İtfaiye, Devlet Hastanesi, ilçedeki özel hastaneler, zabıta, nöbetçi eczaneler ve nöbetçi taksi duraklarını ziyaret ederek çalışanlara kolaylıklar dilerken, hastanelerde tedavi altında olan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.



Tüm çalışanlara karanfil vererek yeni yıllarını kutlayan Başkan Kayda, 2017 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

