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Başkan Kayalı, minik öğrencilerin sertifika sevincine ortak oldu
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Başkan Kayalı, minik öğrencilerin sertifika sevincine ortak oldu

Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından okul öncesi çocuklara yönelik olarak düzenlenen eğitim programına katılan miniklere sertifikaları verildi. Eğitimlere katılan 6 minik öğrenci sertifika heyecanını şarkılar söyleyip pasta keserek kutladı.

Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından okul öncesi çocuklara yönelik olarak düzenlenen eğitim programına katılan miniklere sertifikaları verildi. Eğitimlere katılan 6 minik öğrenci sertifika heyecanını şarkılar söyleyip pasta keserek kutladı.

Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen sertifika törenine Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Belediye Meclis Üyeleri Ferah Sürekçi, Filiz Üyücü Kuşadası Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Hüsnü Yalçın ve öğrenci velileri katıldı. Eğitimlere katılan minikler sertifikalarını veren Başkan Kayalı, törenin ardından öğrencilere tablet bilgisayar hediye etti.

Sertifika töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı eğitimlerin önümüzdeki dönemde devam edeceğini belirterek "Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezimiz, kadın ve çocukların yanında olmaya devam edecektir. Eğitimler sayesinde çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlıyoruz. Çocuklara yönelik Kadın Danışma Merkezi tarafından verilen eğitimlerimiz, sömestr tatilinin ardından yeni öğrenci grubuyla devam edecek" dedi.
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