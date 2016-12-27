27.12.2016 14:33 Başkan Karael'den açıklama

Van Demirciler-Tornacılar ve Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İdris Karael, Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni yılda müjdeli haber beklediklerini söyledi. Van Demirciler-Tornacılar ve Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İdris Karael, Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni yılda müjdeli haber beklediklerini söyledi.



Yazılı bir açıklama yayınlayan İdris Karael, kısa bir süre önce Başbakan Binali Yıldırım tarafından ekonomik koordinasyon kurulu toplantısının ardından KOBİ'lere, esnaf ve sanatkârları da kapsayacak şekilde ilk yılı ödemesiz, 3 yıl vadeli, 50 bin liraya kadar verilecek faizsiz kredi için Van'da KOSGEB'e müracaat eden esnaf ve sanatkârların sayısının 3 bin civarında olduğunu öğrendiklerini söyledi. Karael, "Söz konusu krediden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkârın KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırmak ve verilecek krediden faydalanmak için evrak ve belge temininde adeta zamanla yarışan, bu soğukta kuyruklarda bekleyen 3 bini aşkın esnafın emeğinin boşa gitmemesi için gerekli acil tedbirin alınması lazımdır. Ancak 50 bin liralık krediden faydalanmak için ilimizde müracaat eden tüm esnafımıza şans verilmesi; ekonomiyi ve piyasaları canlandıracaktır. Şimdi müracaat edip kredi alamayan esnaf ve sanatkârlarımıza yeni yılın hemen başında yeni bir hak verilerek krediden yararlanmalarının önü açılmalıdır. Krediye başvuruda bulunan, ancak Türkiye ortalaması hesap edildiğinde herkesin bu krediden faydalanmasının mümkün olmayacağı kesin olmakla beraber Vanlı esnaf ve sanatkârlar olarak hükümetimizden geniş kapsamlı müjde verilmesini beklemekteyiz. 50 bin liralık sıfır faizli kredi için 3 bini aşkın kişi müracaatta bulundu. Bu karda kışta uzun kuyruklar oluşturan ve evrak temininde bir sürü zamanla yarışırcasına gece gündüz sistemin ağır çalışması, sıkışan bilgi ve veri girişindeki aksaklıklarda dikkate alınarak çok yorulan ve krediyi kullanacağı ümidiyle dolu olan esnaf ve sanatkârlarımızın emekleri boşa gitmesin. En önemlisi bu verilecek olan krediler hibe değil. Kredi olarak verilecek ve tekrar devlete geri dönecek. Bir başka önemli konu ise bu kredi bir milyon nüfuslu yakın ilimizde yaşayan vatandaşımızı dolaylı ve yakından ilgilendiriyor. Daralan piyasaların canlanması ve esnafa can suyu olması için çok önemli. Çünkü yaşanan iç ve dış destekli olumsuzluk ekonomik gelişmeler, terör olayları sebebiyle esnaflarımızın krediye olan ihtiyacı beklenin üzerinde oldu. Bu nedenle esnafımızın sıkıntılarının giderilebilmesi ve bu avantajlı krediden faydalanabilmesi adına ilimizde müracaat eden 3 bini aşkın kişiye KOSGEB veri tabanı yenilenmeden bu başvurular kabul edilerek yeni bir hak verilmeli. Bunun için tüm esnafımız hükümetten ve Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'dan da yeni yılda müjdeli haberi beklemekteyiz" dedi.

