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Başkan Kafaoğlu Anadolu'nun sesini Fas'ta duyurdu
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Başkan Kafaoğlu Anadolu'nun sesini Fas'ta duyurdu

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Eko Kentler için Fas Belediyeler Birliği Başkanı ve Şafşafon Belediye Başkanı Muhammed El Süfyani'nin daveti üzerine Fas Üniversitesi ile Belediyeler Birliği'nin düzenlediği ikinci Belediyeler Birliği Konferansına katılmak için Fas'a gitti. Anadolu'yu temsilen Başkan Kafaoğlu Fas'ta belediyecilik alanında konuşma yaptı ve Altıeylül'ü anlattı.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Eko Kentler için Fas Belediyeler Birliği Başkanı ve Şafşafon Belediye Başkanı Muhammed El Süfyani'nin daveti üzerine Fas Üniversitesi ile Belediyeler Birliği'nin düzenlediği ikinci Belediyeler Birliği Konferansına katılmak için Fas'a gitti. Anadolu'yu temsilen Başkan Kafaoğlu Fas'ta belediyecilik alanında konuşma yaptı ve Altıeylül'ü anlattı.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yurt dışında Türkiye'yi, Balıkesir'i ve Altıeylül'ü temsil etti. Anadolu'dan bir Belediye Başkanının Afrika Fas'ta belediyecilik alanında konuşma yapması gündeme damga vurdu. Kafaoğlu seminer için gittiği Afrika'nın batıya açılan kapısı Fas'ta temaslarda bulundu, ayrıca Kenitra Belediye Başkanı Aziz Rabbah ile görüşerek, kardeş belediye konusunda ön protokol imzaladı. Konferans ayrıca Fas Devlet Televizyonu'nun 1. kanalında yayınlandı.

Kafaoğlu, Kenitra Cemaati Merkezi'nde düzenlenen seminerde modern, sosyal ve çevreye duyarlı belediyeciliğe vurgu yaparak, "Sosyal belediyeciliği önemsiyoruz. Çocuğundan gencine, yaşlısından engellisine, garip-gurabadan kimsesizlere kadar belediyenin sıcak elini vatandaşa hissettiriyoruz. Bu anlamda Altıeylül Belediyesi olarak ALGEM binamız ile birlikte dokunulmayan vatandaş kalmayacak. Belediye olarak park, bahçe, yol gibi hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında vatandaşların derdine derman, çarelerine ilaç oluyoruz. Ben başkan olarak makamda oturmayı sevmiyorum, insanlarla birlikte olunca mutlu oluyorum. Bizim belediyemizin sloganı da Mutlu İnsanlar Şehri Altıeylül. Altıeylül'ümüz de insanların mutlu olması için çalışıyoruz" dedi.

Kafaoğlu çevreye duyarlı belediyeciliği önemsediklerini vurgulayarak, "Havanın, suyun, toprağın kirletilmemesi gerekli. Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakabilmek için belediye olarak çalışmalar sergiliyor, çevreye duyarlı bir belediyecilik anlamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yenilebilir Enerji atık yönetimi ve geri dönüşümün önemli. Bu doğrultuda kentsel planlama ve eko yapıların gelecek için çok önemli " diye konuştu.

Başkan Zekai Kafaoğlu konferansın ardından Fas'ın Kenitra Belediye Başkanı ve aynı zamanda Fas'ın Toplu Taşıma Ulaştırma Bakanı Aziz Rabbah ile görüşerek, kardeş şehir ön protokolü imzaladı.
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