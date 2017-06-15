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Başkan Kadir Topbaş, muhtarlarla iftar sofrasında buluştu
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Başkan Kadir Topbaş, muhtarlarla iftar sofrasında buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, il genelinde görev alan muhtarları iftar sofrasında ağırladı. İftar sonrasında yaptığı konuşmada muhtarlara kamp sözü veren Başkan Kadir Topbaş 'Muhtarlar Birliği Sistemiyle muhtarlarımız belediyemizle yakın ilişkiler kurabiliyor, sizlerin talepleri kitap halinde bize geliyor' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, il genelinde görev alan muhtarları iftar sofrasında ağırladı. İftar sonrasında yaptığı konuşmada muhtarlara kamp sözü veren Başkan Kadir Topbaş "Muhtarlar Birliği Sistemiyle muhtarlarımız belediyemizle yakın ilişkiler kurabiliyor, sizlerin talepleri kitap halinde bize geliyor" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Muhtarlar Müdürlüğü'nün Maltepe sahilindeki Orhan Gazi Parkında düzenlediği iftar sofrasında il genelinde görev alan muhtarları ve ailelerini ağırladı. İftar programına Başkan Kadir Topbaş'ın yanı sıra İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile İstanbul'daki muhtarlar ve aileleri katıldı. Ezan öncesi alana gelen Başkan Kadir Topbaş masaları tek tek gezerek muhtarlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Ezanın okunmasıyla birlikte muhtarlar ve aileleri birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

"BU YÜZYILDA İNSANLIK GERÇEKTEN ZOR"
İftar programında muhtarlara hitap eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Dünyada İslam coğrafyalarında oruçların açan kardeşlerimiz var. Ama maalesef halen bazı coğrafyalarda kan ve gözyaşı var. 21'inci yüzyıla girmemize rağmen, barışın ve hoşgörünün evrensel bir bütüncül olarak bütün insanlığı kuşatması beklenirken vahşetin devam ettiğini görmekteyiz. Maalesef insanlık can çekişiyor ve insanlık yok oluyor. İnsanlık katlediliyor bu yüzyılda insan olmak ne kadar zor, insan olmak gerçekten zor" dedi.

"15 TEMMUZ DÜNYAYA MİLLETİN NE DEMEK OLDUĞUNU GÖSTERDİ"
Milletimizin dünyaya milletin ne demek olduğunu gösterdiğini söyleyen Başkan Kadir Topbaş, "15 Temmuz direnişinin tarzı ve tavrı dünyaya millet olmanın ne olduğunu gösterdi. 15 Temmuz bizi bize daha çok yaklaştırdı. Darbe girişiminin ortaya çıkarttığı o dramatik tablo karşısında kenetlenme bizi hem Allah'a hem birbirimize daha fazla yaklaştırdı" diye konuştu.

BAŞKAN KADİR TOPBAŞ'TAN MUHTARLARA KAMP SÖZÜ
Muhtarlarımızdan ailecek kamp yapma taleplerinin geldiğini ifade eden Başkan Topbaş, "Muhtarlarımızın yapmış olduğu kamp sonrasında, ailecek kamp yapma talepleri geldi. Muhtarlar Müdürümüze bu konuyu söyledim. İnşallah gruplar halinde bu yaz tatilinde ailelerinizle birlikte değişik kentlerde yaz kamplarınızı ve tatillerinizi yine yaptıralım" şeklinde konuştu.
"Muhtarlar Birliği Sistemi ile belediyemizle yakın ilişkiler kurabiliyorsunuz"
Muhtarları yazın kampa göndereceklerini söyleyerek Muhtarlar Birliği Sisteminden bahseden Başkan Topbaş "Muhtarlar Birliğinin aktif kullanımı için tabletler dağıttık. İnanıyorum ki o tabletler sizin hizmet alanınızda önemli bir araç haline geldi. Bu sistemle belediyemizle yakın ilişkiler kurabiliyorsunuz. Sizlerin bu sistemle gönderdiğiniz bütün bilgileri arkadaşlarımız kitap haline getirdiler. Bu kitapta talepleriniz ve teşekkürleriniz var. İnşallah onları yerine getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Başkan Kadir Topbaş, konuşmasının ardından meslekte 25'inci yılını dolduran muhtarlara teşekkür plaketi takdim etti.
(Mehmet Başa /İHA)

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