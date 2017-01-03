03.01.2017 13:09 Başkan Işık'tan Yenidoğan'a müjde

Bursa'nın Gürsu ilçesinin merkez mahallelerinden Yenidoğan, belediye tarafından hayata geçirilen projelerle gelişiyor. Bursa'nın Gürsu ilçesinin merkez mahallelerinden Yenidoğan, belediye tarafından hayata geçirilen projelerle gelişiyor.



Yoğun göç alması sebebiyle Yenidoğan Mahallesi'nde yaşanan sıkıntıların çözümü için önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Mustafa Işık, mahallede incelemelerde bulundu. Esnafı ziyaret eden Mustafa Işık, halkla sohbet ederek, talep ve şikayetleri dinledi. Belediye tarafından hayata geçirilen projelerin anlatıldığı kitapçığı da dağıtan Başkan Mustafa Işık, "Mahallemize söz verdiğimiz hizmetleri tek tek hayata geçiriyoruz. Mahallemiz için önemli projelerden olan kapalı pazar peri ile ilgili kamulaştırma süreci devam etmekte. Mahallemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan spor sahası ve oyun alanı için de istimlâk yapıldı. Proje aşaması sona erdi. Kısa zamanda inşaat başlayacak" dedi.



Meclis üyeleri ile birim amirlerinin de katıldığı inceleme gezisinde, Başkan Mustafa Işık, esnaf ve mahalle sakinlerinin aktardığı meselelerin en kısa sürede çözüleceğini söyledi.

