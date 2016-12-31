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Başkan İnönü, şehit ailesini yeni yıla girerken yalnız bırakmadı
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Başkan İnönü, şehit ailesini yeni yıla girerken yalnız bırakmadı

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yeni yıla saatler kala 10 Aralık gecesi Beşiktaş'ta düzenlenen hain terör saldırısında hayatını kaybeden Kartal Yuvası çalışanı Şehit Tunç Uncu'nun ailesini evlerinde ziyaret ederek aileyi yalnız bırakmadı.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yeni yıla saatler kala 10 Aralık gecesi Beşiktaş'ta düzenlenen hain terör saldırısında hayatını kaybeden Kartal Yuvası çalışanı Şehit Tunç Uncu'nun ailesini evlerinde ziyaret ederek aileyi yalnız bırakmadı.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası Vodafone Arena'nın hemen yanında gerçekleştirilen hain terör saldırısında hayatını kaybeden Kartal Yuvası çalışanı şehit Tunç Uncu'nun ailesini yeni yıla saatler kala evlerinde ziyarete giderek ailenin yalnız olmadığını gösterdi. Şehit Uncu'nun Dolapdere'de bulunan evine gelen Başkan İnönü, ailenin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Başkan İnönü ardından Şehit Uncu'nun ailesiyle sohbet ederek, ailenin herhangi bir ihtiyacında ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Başkan İnönü, 2017 yılı için terörizmden, patlamalardan uzak, barış, huzur dolu bir yıl geçirme temennisinde bulundu. Şehit Uncu'nun ailesi ise Başkan İnönü'ye ziyaretlerinden ötürü memnuniyetlerini bildirdi.

"2016 o kadar kötü geçti ki inşallah 2017'de üzüntülerin hepsi geride kalır"

2017 yılının barış dolu bir yıl olması temennisinde bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, "Çok kötü bir 2016 yılı geçirdik, Tunç'u Beşiktaş'taki hain terör saldırısında kaybettik. Uncu Ailesine ziyarete gelerek bir nebze yanlarında olduğumuzu hissettirmek için buradayız. Ateş düştüğü yeri yakıyor, acıları azaltmanın imkanı yok. Zamanla bir nebze azalacak. 2016 o kadar kötü geçti ki inşallah 2017'de üzüntülerin hepsi geride kalır. Yerini barışa umuda bırakır, biz bunu istiyoruz, çoktan hak ettik. Tek yürek olup, ülkemize sahip çıkmamız lazım. Bunu yapabilirsek üzüntülerimiz geride kalır ve barış üzüntülerin yerini alır" dedi.

"En ufak şeyde neye ihtiyacımız var ise soruyor"

Başkan İnönü'nün kendilerinin daima yanında olduklarını belirten şehidin annesi Kadriye Uncu, "Gerçekten sürpriz oldu, ayağıma kadar düşündü geldi. Hep yanımızdaydı, en ufak şeyde neye ihtiyacımız var ise soruyor. Muhtar ile haber gönderiyor. Normalde de muhtar hep böyle dolaşır, sorar. Her zaman kapımızı çalıyorlar, başımızın üstünde yerleri var. Allah herkese sağlık versin, ömür versin. Her zaman herkese de kapımız açık. Yılbaşı diye bir şey yok ne zaman arzu ederlerse çayımı, kahvemi içsinler, yemeğimi yesinler" diye konuştu.

"Ya kökünü kazırlar, ya da barış olur bütün temennimiz bu"

Ziyaretten dolayı çok sevindiğini ifade eden baba Turgay Uncu, "Devletimiz ve Başkanımızın bizim yanımızda olduğunu bilmek elbette ki bize güç veriyor. Ne kadar da olsa mutluyuz. İnşallah 2017'de bunların hiçbir tanesi yaşanmaz. Ya kökünü kazırlar, ya da barış olur bütün temennimiz bu" şeklinde konuştu.
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