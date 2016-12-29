29.12.2016 11:57 Başkan Hasan Akgün: '2017 hepimiz için umut yılı olsun'

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2016 yılının Türkiye açısından çok üzücü ve sıkıntılı bir yıl olduğunu belirterek, '2017 yılı, tüm olumsuzlukların geride kaldığı umut dolu bir yıl olsun' dedi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2016 yılının Türkiye açısından çok üzücü ve sıkıntılı bir yıl olduğunu belirterek, "2017 yılı, tüm olumsuzlukların geride kaldığı umut dolu bir yıl olsun" dedi.



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2017 yılına ilişkin mesaj yayınlandı. Başkan Akgün mesajında, "2016 hepimiz açısından çok üzücü ve zor bir yıl olmakla birlikte, yüce Türk milletinin demokrasiye bağlılığını tarih önünde ispatladığı, demokrasi savaşı verdiği bir yıl olmuştur. Bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla giriyoruz. 2017'nin öncelikle ülkemizde barış ve huzurun hakim olduğu bir yıl olmasını yüce Allah'tan diliyorum. Ve yeni yılda tüm ulusumuza, tüm insanlığa, tüm dünyaya barış, sevgi ve mutluluklar diliyorum. Herkes için umut dolu bir yıl olsun. Ayrıca yaşanan terör olaylarında ve vatan savunmasında yaşamını yitiren şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

