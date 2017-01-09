09.01.2017 18:36 Başkan Gürkan'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.



Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün sahada bulunan gazeteciler açısından önemli bir gün olduğunu ifade etti. Gürkan, "Gazetecilik mesleği, en önemli kamu hizmetlerinden biridir. Vatandaşın haber alma özgürlüğüne katkı sunan gazeteciler, ileri demokrasilerin yaşandığı gelişmiş ve çağdaş ülkelerde bir ihtiyaç olarak görülmüştür. Ülkemizde, basın kuruluşları ve medya mensuplarının önemli sorunlarının yanında sorumluluklarını hiçbir zaman geri planda tutmamıştır. 15 Temmuz darbe girişimi karşısında basın kuruluşlarının ve gazetecilerin tavrı, bir ülke için, bir millet için basının önemini ortaya koymuştur. Türk basını, 15 Temmuz darbe girişimine karşı aldığı tavırla, gösterdiği birliktelikle milletimizden tam not almıştır. Böyle önemli bir mesleği sorumluluk bilinci ile yerine getiren gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

