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Başkan güne celeplerle başladı
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Başkan güne celeplerle başladı

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Hayvan pazarını ziyaret ederek, güne celeplerle başladı. Celeplere simit-peynir ikramında bulunan Kafaoğlu, celeplerin kurban satışına ortak oldu.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Hayvan pazarını ziyaret ederek, güne celeplerle başladı. Celeplere simit-peynir ikramında bulunan Kafaoğlu, celeplerin kurban satışına ortak oldu.

Esnaf ve halkla sık sık bir araya gelen Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, bugün de hayvan pazarında celeplerle bir araya geldi. Celepler Odası Başkanı İsmail Balaban, Kafaoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımız bu soğuk havada bizi düşünerek, simit-peynir alıp gelmesi bizleri memnun etti. Başkanımız 10 numara" dedi.

Başkan Zekai Kafaoğlu da 2017 yılının 2016 yılından daha hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşliğe daha çok ihtiyacının olduğunu hatırlatan Kafaoğlu, "Yılbaşı akşamı menfur terör saldırısı ile karşı karşıya kaldık. Türk milletine diz çöktüremeyecekler, başaramayacaklar, bölemeyecekler, parçalamayacaklar. Türk milleti bir ve beraber olduğu zaman neler yaptığı tarihte var. Eskiden devletlerarası savaş oluyordu, şimdi maalesef devletler maşa kullanıyorlar, terör örgütleri ile saldırıyorlar. 15 Temmuz'da da içeride saldırdılar. Asker kıyafeti içerisine girmiş vatan hainleri bu millete silah doğrulttular, meclisi bombaladılar, Cumhurbaşkanımızı öldürmeye kalktılar ancak yüce Türk milleti bunu engelledi. Çalışmaya devam edeceğiz, Türkiye güçlü bir devlettir. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. 2017 yılı bereketli geçsin" diye konuştu.
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