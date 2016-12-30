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Başkan Gümrükçüoğlu, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Amza'yı makamında kabul etti
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Başkan Gümrükçüoğlu, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Amza'yı makamında kabul etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza'yı makamında kabul etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza'yı makamında kabul etti.

Sri Lanka Trabzon Fahri Konsolosu Atilla Ataman'ın da hazır bulunduğu ziyarette Büyükelçi Amza'ya teşriflerinden ötürü teşekkür eden Başkan Gümrükçüoğlu, "Sizleri Trabzon'da görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Ticari ilişkileri geliştirmek için Trabzon'da bulunduklarını ifade eden Amza, "Kazan kazan prensibi içerisinde Türk ve Sri Lanka çay sanayileri arasında nasıl iş birliği tesis ederiz, bu konuyu incelemek istiyoruz. Rize'de son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Rize Ticaret Borası ve ÇAYKUR'a ziyaretlerde bulunduk. Aynı zamanda bazı eğitim kurumlarına da ziyaretlerde bulunduk. Bu doğrultuda iki ülkenin eğitim kurumları nasıl iş birliği tesisi eder, bu konuda görüşmeler yaptık. İki ülke arasındaki ticaretin nasıl ileriye götürüleceğini ele aldık. Bu ziyaretimiz iki ülke arasında 26 yıl aradan sonra Kasım ayında Ankara'da gerçekleşen ortak ekonomi komisyonu toplantısı ışığında gerçekleşmiş oldu. Bu toplantıda Türk ve Sri Lanka hükümetleri 2020 yılına kadar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 500 milyon dolara çıkarılması konusunda irade ortaya koydu. Burası da (Trabzon) turizm için çok önemli bir yer. Geçen seferki ziyaretlerimizde turizm konusunun nasıl karşılıklı olarak tanıtılabileceğini ele almıştık. Bu doğrultuda bizde Sri Lanka'dan turizm ile ilgili yetkililerimizi buraya çağırıp karşılıklı bir toplantı gerçekleştirmek istiyoruz. Bizi burada ağırladığınız için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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