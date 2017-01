05.01.2017 15:27 Başkan Göksel: 'Şimdi milli seferberlik zamanı'

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, 'Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Şimdi her alanda milli seferberlik zamanıdır' dedi. AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, "Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Şimdi her alanda milli seferberlik zamanıdır" dedi.



Başkan Muharrem Göksel, AK Parti İl Teşkilatı ile birlikte il binasında 2016 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, diğer ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.



Türkiye'nin 2016'da içeride ve dışarıda düşmanla savaş verdiğini söyleyen AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, "2016 yılında içeride ve dışarıda birçok terör örgütü Türkiye'ye savaş açmış ve hep beraber üzerimize gelirken, hükümetimiz pasif savunmadan aktif harekata geçerek başta PKK ve buna bağlı unsurları Güneydoğu'daki il ve ilçe merkezlerinden söküp atmıştır. Aynı zaman diliminde diğer tüm terör örgütleriyle de yurt içi ve yurt dışında aktif harekatla mücadele sürdürmekteydi. Baktılar ki polis ve askerimiz terörü bitiriyor. FETÖ denen hainin eliyle devletimizi, milli irademizi ele geçirmeye çalıştılar. Kendilerine o kadar güvenmekteydiler ki, bölge sorumlularını ve valileri dahi belirlemişlerdi. Fakat Türk milletinin vatan aşkını ve Allah'ın yardımını hiç hesap etmediler. Şanlı milletimiz, liderinin çağrısına uyarak genç-yaşlı, kadın-erkek, çoluk-çocuk demeden sokaklara, meydanlara, havaalanlarına koştu ve milli iradesine, vatanına, bayrağına ve liderine sahip çıktı. Bizim böyle bir milletimizi olduğu müddetçe Allah'ın izniyle sırtımız yere gelmez. Millet tüm dünyaya ders vermiş ve darbeye darbe yapan millet olarak tarihe geçmiştir" diye konuştu.



"Şimdi her alanda milli seferberlik zamanıdır"



Her alanda seferberlik yapılması gerektiğinin altını çizen Muharrem Göksel, "Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Şimdi her alanda milli seferberlik zamanıdır. Vatanımızı, Bayrağımızı, Şerefimizi ve kutsal olan neyimiz varsa, korumamız gereken bir zamandayız. Herkesin uyanık olması, tetikte olması, çalışkan ve üretken olması ve üstün gayretli olması gereken bir zamandayız. Çünkü her şey olağandışıdır. Biz her alanda millileşeceğiz ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bakın hükümetimizin bu denli terör mücadelesi içindeyken, yaptığı yatırımlar hepimizin göğsünü kabartıyor ve hepimiz için gurur kaynağı oluyor. Son olarak Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Avrasya Tüneli Tüp Geçidi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü gibi dev yatırımlar yapılmıştır. 2015 yılında da hükümetimizin dev yatırımları devam edecektir. Bunlardan bazıları 3. Havaalanı, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kanal İstanbul projeleridir. Hem terörü bitirecek, hem de güçlü irademizi herkese gösterecek ve hem de kalkınmamızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.



"Gündemimizde Anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi var"



Sivil anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında da görüşlerini beyan eden Göksel, sözlerini şöyle tamamladı: "Şu anda ülke gündemimizde, Anayasa Komisyonu'nda görüşülerek meclise gelen, Türkiye'nin darbe anayasasına son verecek olan yeni Anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi var. Bu bazı art niyetlilerin dillendirdiği gibi rejim değişikliği içeren bir anayasa değildir. Sadece yönetim şeklini değiştirecek bir anayasadır. İnşallah Meclisten geçtikten sonra referanduma gidecek olan bu yeni anayasa tüm halkımızın desteğiyle yüksek bir oy oranıyla halk oylamasından geçip yürürlüğe girince Türkiye'nin önü daha da açılacak. Ekonomik ve siyasal atılımlarımızı hızla gerçekleştireceğiz ve Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hız kesmeden ilerleyecektir. Arkadaşlar, bu günlerde yapılacak en güzel şey, milletten yana, haktan yana olmaktır. Halkımızın feraseti ve öngörüsü çok müthiştir. Millet bizi yanıltmayacak, doğru mecraya götürecektir. Onun için milli olup, milletimizden yana olursak, doğru noktaya varacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu milleti kimse kandıramaz, yıldıramaz ve teslim alamaz."